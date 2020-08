Sanchez all'Inter, accordo triennale: il Manchester United risolve il contratto

Il Manchester United libera Alexis Sanchez con la risoluzione del contratto: il cileno firmerò un nuovo accordo con l'Inter su base triennale.

L' chiude l'affare Alexis Sanchez con il : la squadra inglese ha scelto di risolvere il contratto del cileno per non farsi carico del pesante ingaggio. L'attaccante ex ha trovato un nuovo accordo con i nerazzurri.

Stando a quanto riferito da 'Sky Sport', i Red Devils hanno liberato Sanchez a fronte di un risparmio di ben 60 milioni lordi di ingaggio, lasciandolo libero di firmare un nuovo contratto con la squadra di Conte. Pronto un nuovo triennale per il classe '88 a ben sette milioni di euro netti a stagione.

Il Manchester United non riceverà dunque nessun indennizzo per il trasferimento nonostante un valore stimato del giocatore di circa 15/20 milioni. Dopo il buon finale di stagione i nerazzurri potranno contare sul cileno anche il prossimo anno.