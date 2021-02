Sanchez, da partente a risorsa: in Inter-Juve sarà titolare

Finito nelle voci di uno scambio con Dzeko, Sanchez vuole 'riprendersi' l'Inter: vista la squalifica di Lukaku, in Coppa Italia sarà titolare.

Non più di qualche giorno fa era destinato a salutare l'Inter per approdare alla Roma, nell'ambito di uno scambio di prestiti con Dzeko, naufragato per cause di natura economica e legate all'ingaggio del bosniaco: alla fine Alexis Sanchez è rimasto al suo posto e, con ogni probabilità, avrà l'occasione di giocare dal primo minuto in una sfida che non è come tutte le altre.

Domani sera i nerazzurri contenderanno alla Juventus l'andata della semifinale di Coppa Italia, impegno da affrontare senza due squalificati eccellenti: Hakimi e Lukaku, il che sta a significare che il cileno farà coppia con Lautaro in attacco.

E pazienza se le statistiche non parlano di Sanchez come di un rapace dell'area: sono 2 le reti messe a referto in questa stagione, 6 se invece prendiamo in considerazione come lasso temporale l'intera esperienza in nerazzurro.

L'impressione, infatti, è che il cileno abbia arretrato considerevolmente il proprio raggio d'azione col passare degli anni: ora veste i panni del 'regista offensivo' più che dell'attaccante deputato a fare goal e la dimostrazione l'abbiamo avuta anche nell'ultima uscita di campionato.

Subentrato a Lautaro, Sanchez ha agito maggiormente tra le linee, fornendo a Lukaku l'assist per il definitivo 4-0 inflitto al Benevento. Più rifinitura che realizzazione, evoluzione di cui Conte e i tifosi si sono accorti da tempo.

Un miglioramento dello score realizzativo sarebbe però l'ideale per l'Inter, a maggior ragione a partire dalla prossima partita che ha un sapore da 'dentro o fuori' nonostante una settimana dopo sia in programma il ritorno: sta a Sanchez provare a travestirsi da bomber, almeno per una sera.