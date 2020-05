Sanchez contro Mourinho: "Mi ha fatto perdere fiducia, c'era un'atmosfera poco salutare"

Alexis Sanchez svela uno dei motivi del suo fallimento al Manchester United: "Si era creata un'atmosfera che non era salutare".

Nei primi anni dell'ultimo decennio era considerato tra i più talentuosi attaccanti del panorama mondiale, poi la carriera di Alexis Sanchez ha percorso un lento declino, complici anche i numerosi problemi fisici. Il giocatore dell' ha però svelato uno dei motivi del suo fallimento al , dove l'avventura è durata ben poco.

Ai microfoni della 'BBC', il 'Nino Maravilla' ha puntato il dito contro la gestione di Josè Mourinho ai tempi dei Red Devils:

"Dico le cose come stanno e in base alla mia opinione: Mourinho è uno dei migliori allenatori del mondo per il modo in cui allena, il modo in cui studia i video e si occupa delle cose. Ma in quel gruppo c'era la sensazione di ritrovarti prima dentro e poi fuori dalla squadra. A volte non giocavo, poi l'ho fatto, quindi non l'ho fatto di nuovo e da giocatore ho perso fiducia".

La sensazione di sentirsi sempre in bilico, costantemente sotto esame senza la piena fiducia del proprio allenatore:

"Ogni calciatore perde fiducia in questo modo. E poi si era creata un'atmosfera che non era salutare. A volte giocavo bene, segnavo un goal e mi toglieva dal campo. Gioco a calcio da quando avevo cinque anni e se mi tolgono il pallone, è come se perdessi la gioia. Sono così".

Soltanto cinque reti e nove assist per l'ex con la maglia del Manchester United, che la scorsa estate ha deciso di cederlo in prestito all'Inter, dove per ora le cose non stanno andando meglio a causa dei troppi infortuni subiti nell'arco dell'attuale stagione.