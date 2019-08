Sanchez all'Inter, si chiude lunedì: apertura del Manchester United

Il giorno decisivo per l'acquisto di Alexis Sanchez da parte dell'Inter dovrebbe essere lunedì, proprio durante il debutto contro il Lecce.

Manca ancora da limare l'ultima distanza tra e , ma nella giornata di ieri c'è stata una netta accelerata per la trattativa riguardante Alexis Sanchez. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', i nerazzurri chiuderanno l'acquisto del cileno nella giornata di lunedì.

Due giorni e Antonio Conte, salvo complicazioni inaspettate, potrà abbracciare il nuovo colpo dell'Inter. Dopo l’apertura di ieri da parte del Manchester United, all’Inter c’è la convinzione di chiudere la trattativa per Alexis Sanchez proprio nella giornata del debutto in contro il .

L'unico piccolo ostacolo riguarda ancora l'accordo finale sulla divisione dell'ingaggio di Sanchez, ma la forbice tra le due squadre si è ridotta: lo stipendio dell'ex ammonta a 12,5 milioni, con l’Inter disposta ad arrivare a 4,5.

Il club inglese sta forzando ancora la mano per poter arrivare almeno a 6 milioni, ma l'impressione è che la distanza sia troppo corta per far saltare in aria un affare del genere. Non c'è invece problema sulla cifra stabilita per il diritto di riscatto: 15 milioni.

Intanto, in modo parallelo, va avanti anche la trattativa che potrebbe portare Biraghi all'Inter e Dalbert alla . Il giocatore della Viola ha espresso la volontà di sposare nuovamente i nerazzurri, ma ci sarà bisogno ancora di tempo per mettere d'accordo tutte le parti in causa.