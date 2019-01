Sancataldese-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Sancataldese ospita il Bari nella 19ª giornata del Girone I di Serie D: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Sancataldese di Juan Manuel Milanesio ospita il Bari di Giovanni Cornacchini nella 19ª giornata del Girone I di Serie D. I verdi amaranto sono dodicesimi in classifica assieme a Città di Messina e Locri con 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, i biancorossi guidano la graduatoria imbattuti con 46 punti e un cammino di 14 vittorie e 2 pareggi.

Attiva il tuo mese di prova gratuita e segui Sancataldese-Bari in diretta esclusiva su DAZN

Fra i siciliani l'ala Luca Ficarrotta è il miglior marcatore con 6 goal in 16 presenze in campionato, l'attaccante Simone Simeri è invece il giocatore più prolifico dei Galletti pugliesi con 7 reti in 18 partite giocate. La Sancataldese ha collezionato una vittoria, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 3 giornate, il Bari è reduce da 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA SANCATALDESE-BARI

Sancataldese-Bari si giocherà domenica 13 gennaio alle ore 14.30 allo Stadio Valentino Mazzola di San Cataldo.

DOVE VEDERE BARI-MESSINA IN TV E STREAMING

La partita Sancataldese-Bari sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi . L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI SANCATALDESE-BARI

Il tecnico argentino Milanesio dovrebbe schierare i siciliani con un 4-3-3. Davanti al portiere Franza, Giarrusso e Longo saranno i terzini, con Di Marco e Cossentino a comporre la coppia centrale. A centrocampo è squalificato Costanzo, al suo posto giocherà Bruno, che affiancherà dal 1' Calabrese e Di Stefano. Davanti il tridente vedrà Ficarrotta a destra, Montalbano centravanti e Mosca ala sinistra.

Problemi legati all'influenza stagionale per Cornacchini: sarà indisponibile infatti capitan Brienza, mentre è in forte dubbio anche Hamlili sulla mediana e difficilmente sarà della partita: pronto Feola. Il tecnico biancorosso potrebbe dunque cambiare modulo, abbandonando il classico 3-2-3-1 per utilizzare il 4-4-2. Davanti Iadaresta è in vantaggio su Pozzebon per far coppia con il bomber Simeri. Sulle fasce agiranno Neglia e Piovanello.

SANCATALDESE (4-3-3): Franza; Giarrusso, Di Marco, Cossentino, Longo; Bruno, Calabrese, Di Stefano; Ficarrotta, Montalbano, Mosca.

BARI (4-4-2): Morfella; Aloisi, Di Cesare, Cacioli, Nannini; Neglia, Bolzoni, Feola, Piovanello; Iadaresta, Simeri.