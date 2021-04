Sanabria-Torino, è subito amore: 4 goal in 5 partite, garanzia per Nicola

L'attaccante paraguayano, che già aveva lavorato con Nicola al Genoa, ha già conquistato il Torino: da spalla a possibile erede di Belotti.

Anche se il goal di Cristiano Ronaldo ha un po' guastato quella che poteva essere una serata assolutamente perfetta per il popolo granata, il derby pareggiato 2-2 contro la Juventus ha certificato il grande impatto avuto da Antonio Sanabria in casa Torino.

Cairo e Vagnati hanno puntato forte sull'attaccante paraguayano, acquistato a fine gennaio a titolo definitivo per 7 milioni di euro (più 3 di bonus) dal Betis Siviglia su precisa richiesta di Davide Nicola, che aveva allenato Tonny lo scorso anno al Genoa ed era rimasto impressionato dalle sue doti tecniche ma anche comportamentali.

"Io Toni lo conoscevo, sapevo di portare in questo gruppo un ragazzo con dei valori - ha spiegato Nicola nel post-partita del derby -Per le sue caratteristiche tecniche per me è un giocatore importante. Sa giocare in diversi modi e può giocare insieme a qualsiasi attaccante".

Sei goal in 17 partite in rossoblù sotto la guida del tecnico originiario di Luserna San Giovanni, solo 3 nelle altre 22 con i vari allenatori che si sono avvicendati sulla panchina del Grifone nell'anno solare 2019, prima dell'arrivo di Nicola.

Una media goal migliorata ulteriormente al Toro, dove Sanabria - dopo un'attesa di oltre un mese a causa della positività al coronavirus riscontrata proprio in occasione delle visite mediche - si è presentato con 4 reti nelle prime 5 presenze, compresa la doppietta che per poco non mandava al tappeto la Juventus e che avrebbe potuto rappresentare la svolta della stagione granata.

L'obiettivo da centrare resta la salvezza ma con un Sanabria così, in tandem con Belotti, la strada sembra meno impervia per la squadra di Nicola. Una coppia che sembra sposarsi alla perfezione e che Cairo spera di poter tenere unita anche nella prossima stagione, in caso di salvezza.

Il futuro del 'Gallo', tra la trattativa per il rinnovo e le possibili ambizioni del capitano granata, resta un'incognita e non è da escludere che il rendimento di Sanabria in questo ultimo scorcio di campionato possa incidere sui progetti di ricostruzione del Toro.