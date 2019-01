Sanabria-Genoa, l'allenatore del Betis spiega: "Non piaceva a una parte dei tifosi"

Setien spiega la cessione di Sanabria al Genoa: "Stava vivendo un momento difficile e non piaceva a una parte dei tifosi, ci aspettavamo di più".

Antonio Sanabria torna in Serie A dove vestirà la maglia del Genoa per i prossimi 18 mesi. A spiegare la cessione dell'attaccante è stato il tecnico del Betis in conferenza stampa.

Quique Setien infatti non ha nascosto i problemi incontrati da Sanabria a Siviglia negli ultimi mesi, problemi che hanno indotto il Betis a decidere di cedere il giocatore.

"Stava attraversando un momento difficile, non era ben voluto da una gran parte della tifoseria anche se noi abbiamo sempre puntato su di lui".

Il rendimento di Sanabria non ha però soddisfatto Setien che sottolinea le difficoltà incontrate dal giovane attaccante.

"La sua situazione era difficile. Tutti ci aspettavamo di più da lui e quando c'è stata una buona opzione le parti hanno deciso che era la soluzione migliore per tutti. Perdiamo un giocatore importante, ma speriamo che chi arriverà ci dia quello che non è stato in grado di darci Sanabria".

E dire che l'avventura al Betis di Sanabria, portato in Italia dalla Roma in sinergia col Sassuolo qualche anno fa, era cominciata nel migliore dei modi tanto che nella scorsa stagione aveva segnato 8 goal in 17 presenze.