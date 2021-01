Sanabria al Torino, è fatta: visite mediche e firma, rinforzo per Nicola

Dopo l'esperienza al Genoa, l'attaccante torna in Italia per vestire la maglia del Torino: superata la concorrenza del Bologna.

La prima richiesta di Nicola sta per diventare effettivamente realtà. Antonio Sanabria, infatti, è vicinissimo al ritorno ufficiale in , stavolta per vestire la maglia del dopo aver provato l'esperienza italiana con la casacca del per un anno e mezzo.

Sanabria è in per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il Torino: trattativa ai dettagli con il Betis , squadra con cui ha giocato la maggior parte delle ultime stagioni, con l'avventura al Genoa nel mezzo.

Paraguayano 24enne, Sanabria è una prima punta che ha avuto modo di lavorare con Nicola al Genoa. Il tecnico, che ha sostituito Giampaolo in granata nelle ultime settimane, non ha avuto dubbi riguardo al proprio ideale attaccante in quel di Torino, chiedendo alla società di puntare su di lui.

Detto fatto e Sanabria in arrivo al Torino, dopo che anche il aveva pensato all'ex B come rinforzo per il calciomercato invernale. A meno di sorprese, però, sarà il granata il prossimo colore che il classe 1996 indosserà nel 2021.

Sedici presenze e tre goal fin qui per Sanabria in questa stagione, pronto ad aumentare il proprio score sotto Nicola. Decisivo per sbloccare l'affare l'incontro tra il ds granata Davide Vagnati e Gabriele Giuffrida, agente del giocatore sudamericano.

Per Sanabria è pronto un contratto fino al 2025, mentre il Torino dovrebbe mettere sul piatto sette milioni più bonus per avere il giocatore a titolo definitivo e consegnarlo a Nicola: l'arma per la salvezza dei granata può essere proprio lui.