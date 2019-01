San Siro, terra di Polonia: Milan-Napoli è la sfida tra Piatek e Milik

Il neo acquisto Piatek, che partirà dalla panchina, affronta il connazionale Milik: sfida nella sfida tutta polacca in Milan-Napoli.

Da una parte la più grande rivelazione di questa prima parte di campionato, dall'altra il talento ritrovato di un giocatore capace di rialzarsi dopo mille sfortune: Milan-Napoli è anche e soprattutto Krzysztof Piatek contro Arkadiusz Milik, bomber polacchi a confronto con numeri da urlo.

Dopo aver presentato il proprio biglietto da visita a suon di goal con la maglia del Genoa, Piatek ha fatto subito il salto in un palcoscenico ben più blasonato come quello del Milan, che affida al classe '95 la pesante eredità di Higuain a fronte di un investimento da 35 milioni di euro.

La prima partita ufficiale del nuovo bomber rossonero (che partirà dalla panchina in favore di Cutrone) sarà contro un avversario di primissimo livello: il Napoli del connazionale Milik, vero leader offensivo della squadra di Ancelotti in queste ultime giornate di campionato.

I numeri parlano chiaro: i due attaccanti polacchi sono tra i più efficienti dell'intera Serie A in questa stagione. Il centravanti azzurro detiene addirittura la più alta media goal in rapporto ai minuti giocati: l'ex Ajax va a segno infatti ogni 97 minuti, quasi un goal a partita. Piatek è invece quarto in questa speciale classifica con una media di una rete ogni 122 minuti.

Il nuovo attaccante del Diavolo si posiziona invece al terzo posto per quanto riguarda i tiri effettuati in porta, ben 31, alle spalle soltanto di Cristiano Ronaldo (53) e Ciro Immobile (34). Al nono posto Milik con 25.

Prendendo invece in considerazione i tiri totali effettuati in questa Serie A Piatek è al secondo posto con 77 tentativi insieme a Insigne, sempre alle spalle di CR7 che domina con 133. Milik scende in questo caso all'undicesimo posto con 53.

Piatek è attualmente secondo nella classifica marcatori di Serie A con 13 reti, alle quali si sommano le 6 segnate in Coppa Italia per uno straordinario bottino di 19 goal stagionali fin qui. E' tornato alla grande anche Milik dopo il calvario di infortuni: l'attaccante del Napoli ha messo a segno 11 goal in campionato e uno in Coppa Italia, risultando più volte decisivo con giocate pesantissime.

I due bomber si giocano inoltre una maglia da titolare accanto a Lewandowski nella nazionale della Polonia, dove Milik vanta già 45 presenze e 13 goal. Ancora agli inizi l'avventura di Piatek in campo internazionale: ha esordito lo scorso 18 settembre con la maglia del proprio paese, con cui ha messo a segno due reti.

Il Milan si presenta a questo big match con i due volti nuovi Paquetà e Piatek, Gattuso recupera inoltre Romagnoli, Calabria e Kessiè dopo la squalifica. Davanti Suso e Calhanoglu comporranno il tridente offensivo ai lati di Cutrone.

Nel Napoli out Allan, protagonista dell'intrigo PSG, mentre Hamsik recupera ma va in panchina. Coppia offensiva Milik-Insigne (Mertens escluso dagli 11 di partenza) con Callejon e Zielinski sulle corsie esterne, in mediana confermato Fabian Ruiz accanto a Diawara. In difesa rientra Koulibaly dopo la squalifica, guarda caso proprio a San Siro, a destra Maksimovic, Malcuit e Hysaj si giocano una maglia.

L'articolo prosegue qui sotto

Le probabili formazioni di Milan-Napoli:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Diawara, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.