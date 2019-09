San Paolo, tifoso precipita per 25 metri allo stadio: è illeso

Tragedia sfiorata in durante il match tra San Paolo e Gremio, valido per la diciassettesima giornata del Brasileirao e terminato sul punteggio di 0-0.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il fatto è avvenuto sugli spalti dello stadio 'Morumbi', dove un tifoso del 'Tricolor Paulista' è caduto facendo un volo di venticinque metri nel vuoto, rischiando di uccidere una ragazza di tredici anni che si trovava in un settore inferiore.

Torcedor cai da arquibancada superior no Estádio do Morumbi sobre outro torcedor, no jogo de ontem entre o São Paulo e o Grêmio. Segundo as últimas informações os dois torcedores, internados em hospitais próximos do estádio, passam bem.😳😳 pic.twitter.com/6yG6cFLprZ

Fortunatamente tutti e due sono rimasti miracolosamente illesi e stanno bene, anche se sarebbe potuta andare decisamente peggio. Il club paulista ha reso noto le condizioni dei ragazzi con un tweet in cui ha annunciato di voler offrire loro sostegno.

"Il San Paolo informa che Iago de Melo Rios e la minorenne G.S.A. hanno lasciato il 'Morumbi' in stato cosciente dopo le prime cure mediche per eseguire esami negli ospedali della regione. Il club fornirà l'assistenza necessaria ad entrambi".

Iago de Melo Rios ha parlato della sua disavventura ai microfoni di 'TV Integração', raccontando quegli attimi di puro terrore che lo hanno visto vicino alla morte.

"Essendo alto, la ringhiera arrivava più o meno intorno al mio ombelico. Il mio corpo pesava in avanti e non so il perché, non riuscivo a controllarlo. Accanto a me c'era una persona che ha cercato di trattenermi ma non ce l'ha fatta. Mi sono spaventato e ho sentito tanto dolore, senza però mai perdere conoscenza. Sto bene, ho alcune escoriazioni ma nulla di rotto".