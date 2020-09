San Paolo-River Plate dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

San Paolo e River Plate si sfidano nei gironi della Copa Libertadores: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

SAN PAOLO-RIVER PLATE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: San Paolo-River Plate

• Data: venerdì 18 settembre 2020

• Orario: 00:00

• Canale : DAZN

• Streaming: DAZN

Sfida di lusso al Morumbi, dove la Copa Libertadores riparte dopo 6 mesi di stop anche con San Paolo-River Plate. Gara tra due potenziali favorite al successo finale, visto che sia i brasiliani che gli argentini, questi ultimi campioni per l'ultima volta nel 2018 dopo il derby del Bernabeu contro il Boca Juniors, sembrano avere le carte in regola per trionfare.

San Paolo e River Plate fanno parte del gruppo D, dove la situazione è particolarmente intricata: sia i brasiliani che gli argentini hanno perso infatti una partita e ne hanno vinta un'altra. La qualificazione alla fase a eliminazione diretta, nonostante il favoritismo sulle concorrenti LDU e Deportivo Binacional, è tutta da conquistare.

Il San Paolo di Fernando Diniz è ben piazzato anche nel campionato brasiliano, in cui ha conquistato 18 punti dopo 10 giornate, due in meno rispetto alla capolista Internacional. Il torneo argentino, che vede il River a una sola lunghezza dal primo posto del Boca Juniors, non è invece ancora ripreso dopo la sospensione a causa dell'emergenza COVID-19.

Tutto su San Paolo-River Plate: dalle formazioni, a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO SAN PAOLO-RIVER PLATE

La gara tra San Paolo e River Plate, valevole per la terza giornata dei gironi di Copa Libertadores, si giocherà allo stadio Morumbi di San Paolo, ovviamente a porte chiuse. Il calcio d'inizio è in programma alla mezzanotte tra giovedì 17 e venerdì 18 settembre, ovvero le 19 ora brasiliana.

San Paolo-River Plate sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, che ha anche per questa stagione ha acquistato i diritti della Copa Libertadores. Basterà essere in possesso di una moderna smart tv, per poi assistere al match in diversi modi: scaricando l'app di DAZN, collegando il televisore a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, oppure tramite una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

San Paolo-River Plate non sarà invece visibile su DAZN1, al canale 209 di Sky.

Oltre alla tv, c'è la possibilità di vedere San Paolo-River Plate anche in , sempre in diretta e in esclusiva. Gli abbonati a DAZN potranno infatti collegarsi al sito della piattaforma, oppure scaricare l'applicazione dedicata. Il tutto attraverso vari dispositivi come pc, smartphone o tablet.

SAN PAOLO (4-2-3-1): Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Leo, Reinaldo; Tche Tche, Hernanes; Luciano, Igor Gomes, Vitor Bueno; Brenner. All. Fernando Diniz

RIVER PLATE (4-4-2): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Pinola, Casco; De La Cruz, Perez, Fernandez, Carrascal; Suarez, Santos Borré. All. Gallardo