Sampdoria, Yoshida campione di marketing: "Offriamo pubblicità in cambio di cyclette"

Il difensore della Sampdoria Maya Yoshida ha trovato la soluzione per fornire tutte le cyclette ai compagni: "Ho trovato un'azienda di bici online".

La è tra le società più colpite dal Coronavirus con diversi giocatori trovati positivi: tutta la squadra si sta allenando in casa come da istruzioni del governo e il nuovo arrivato Maya Yoshida ha trovato una perfetta soluzione per procurare una cyclette a tutti i compagni.

Non tutti i giocatori blucerchiati erano infatti in possesso di una bici per allenarsi in casa: secondo quanto riferito da 'Il Secolo XIX' il giapponese ha trovato il modo di correre ai ripari contrattando con un'azienda in prima persona.

"Ho trovato un’azienda di bici online, se ne hanno in magazzino gli offriamo in cambio pubblicità sui social…”.

Una brillante azione di marketing online per l'ex difensore del , che senza uscire di casa è riuscito a chiudere un prezioso affare con un'azienda piemontese. Uno spiccato senso imprenditoriale per il giocatore appena acquistato durante il mercato invernale: ora tutta la squadra potrà allenarsi liberamente in attesa che il calcio possa ripartire.