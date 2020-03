Sampdoria-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Sampdoria ospita il Verona nel recupero della 26ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Claudio Ranieri sfida in casa il di Ivan Juric nel recupero della 26ª giornata di , che si disputerà a porte chiuse in base alle disposizioni governative per contenere la diffusione del Coronavirus.

I liguri sono quartultimi in classifica con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte, gli scaligeri si trovano all'8° posto assieme al a quota 35, con un cammino di 9 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, e hanno da recuperare anche la gara contro il .

I blucerchiati sono in lotta per la salvezza, e al momento hanno una lunghezza di vantaggio sul , terzultimo, i gialloblù invece possono ambire a un posto in e distano 4 lunghezze dal 6° posto, attualmente occupato dal .

Altre squadre

Nei 23 precedenti disputati in casa dei liguri, il bilancio sorride a questi ultimi con 15 vittorie, 7 pareggi e una sola affermazione dei veneti. Quest'ultima risale al lontano 30 dicembre 1972, quando una rete di Mazzanti propiziò il successo della formazione guidata da Cadè sui genovesi di Heriberto Herrera.

Da allora ci sono stati 11 successi della Sampdoria e 6 pareggi in 17 gare. In epoca di 3 punti a vittoria, nell'unica occasione in cui i blucerchiati hanno ottenuto 23 o meno punti dopo 25 turni, ovvero nella stagione 1998/99, sono poi retrocessi in Serie B.

Fra tutti i portieri di Serie A, Marco Silvestri del Verona è quello con la percentuale più alta di parate su conclusioni dall'interno dell'area, ben il 74%. Questo record ha fatto sì che il Verona sia anche la squadra della Serie A che ha incassato meno goal da dentro l'area (16).

La Sampdoria ha rimediato un pareggio, 2 sconfitte, fra cui quella la più pesante nel match più recente contro la , e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate in campionato, gli scaligeri hanno collezionato 3 pareggi e una vittoria sulla nelle precedenti 4 partite.

Fabio Quagliarella è il miglior marcatore dei genovesi con 7 reti all'attivo: se dovesse scendere in campo contro il Verona, l'esperto attaccante taglierebbe il traguardo delle 460 presenze in Serie A, superando Daniele De Rossi, Sergio Pellissier e José Altafini, fermatisi a 459, e balzando al 27° posto assoluto.

Il grande ex della partita è l'attaccante del Verona Giampaolo Pazzini. Il 'Pazzo' ha realizzato 36 goal in 75 presenze di Serie A con la Sampdoria, ma probabilmente non potrà essere della sfida a causa di un infortunio. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

SAMPDORIA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Verona

Sampdoria-Verona Data: 8 marzo 2020

8 marzo 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO SAMPDORIA-VERONA

Sampdoria-Verona si disputerà il pomeriggio di domenica 8 marzo 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova e a porte chiuse. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Paolo Valeri della sezione di 2, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 48° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Sampdoria-Verona sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Andrea Marinozzi, che sarà affiancato da Luca Pellegrini al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire Sampdoria-Verona anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Ranieri punterà sul 4-4-2 e avrà ben 2 giocatori squalificati: Murru e l'uruguayano Gaston Ramírez, oltre all'infortunato Alex Ferrari. Assente dai convocati anche Bertolacci, che non recupera da un fastidio muscolare. La coppia d'attacco sarà composta da Gabbiadini e Quagliarella. Ekdal e Vieira dovrebbero agire da interni di centrocampo, con Depaoli e Jankto (favorito su Linetty) sulle due fasce. In difesa, davanti al portiere Audero, al centro ci sarà spazio per il giapponese Yoshida in coppia con uno tra Tonelli o Colley, mentre Bereszynski e Augello saranno i due terzini.

Classico 3-4-2-1 per Juric, alle prese con le assenze di Miguel Veloso per squalifica e di Borini e Faraoni, mentre Pazzini al massimo potrebbe recuperare per la panchina. Davanti sarà probabilmente Di Carmine (favorito su Stepinski) ad agire da riferimento offensivo, supportato sulla trequarti da Verre e Zaccagni. Sulla fascia destra ci sarà spazio dal 1' per Adjapong, con Lazovic a sinistra e Pessina interno di centrocampo accanto ad Amrabat. Fra i pali giocherà Silvestri, con un difesa a tre composta da Rrahmani, Günter e Kumbulla.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Günter, Kumbulla; Adjapong, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.