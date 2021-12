Sampdoria-Venezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SAMPDORIA-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Venezia

Sampdoria-Venezia Data: 19 dicembre 2021

19 dicembre 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La 18ª giornata di Serie A vede andare in scena Sampdoria-Venezia: uno scontro salvezza, tra due squadre che vogliono allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

La Sampdoria è reduce da una vittoria molto importante, che può cambiare il volto della sua stagione. Si tratta del 3-1 al Genoa nel derby della lanterna, arrivato grazie ai goal di Gabbiadini e Caputo e all’autorete finale di Vanheusden.

Momento delicato per il Venezia, che nelle ultime 4 giornate ha raccolto appena 1 punto. L’ultima vittoria ottenuta dai lagunari risale al 21 novembre 2021: 0-1 sul campo del Bologna, grazie al goal decisivo di Okereke.

Le due squadre si sono già affrontate in massima serie. Gli ultimi due confronti sono andati in scena nella stagione 1998/99 e il match giocato in terra ligure è stato vinto dalla Samp per 2-1, con i goal di Montella e Caté. Di Valtolina, invece, l’unica rete dei lagunari.

Questo e molto altro nelle righe successive riguardo a Sampdoria-Venezia: da aggiornamenti costanti sulle formazioni fino a consigli su dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-VENEZIA

La sfida tra Sampdoria e Venezia è in programma per domenica 19 dicembre 2021, allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.00.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-VENEZIA IN TV

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva il match che vedrà opposti i blucerchiati e gli arancioneroverdi. I possessori di una moderna smart tv dovranno semplicemente accedere all’app, mentre coloro che hanno un televisore non di ultima generazione dovranno collegarlo ad un dispositivo (TIMVISION Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast) oppure ad una console da gioco (PlayStation, Xbox).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per la cronaca di Sampdoria-Venezia su DAZN è stato scelto Federico Zanon, con Fabio Bazzani nelle vesti di commentatore tecnico.

SAMPDORIA-VENEZIA IN DIRETTA STREAMING

DAZN dà la possibilità di vedere il match anche in streaming, attraverso vari dispositivi. Scegliendo un pc o un Macbook l’utente dovrà accedere al sito e selezionare l’evento desiderato, mentre nel caso in cui venga scelto uno smartphone o un tablet dovrà scaricare l’app.

IN DIRETTA SU GOAL

La copertura di Sampdoria-Venezia non mancherà anche qui su GOAL, con la solita diretta testuale. Il racconto partirà dall’annuncio delle formazioni ufficiali e seguirà il match minuto per minuto, non facendovi perdere nessuna emozione della sfida.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-VENEZIA

4-4-2 da parte di D’Aversa, che posiziona davanti ad Audero una difesa con Yoshida e Colley al centro mentre Bereszynski e Augello sulle fasce. Adrien Silva è in vantaggio su Verre per il ruolo di regista, sugli esterni ci saranno Candreva e Thorsby. In avanti Caputo con Gabbiadini.

Zanetti risponde con un 4-3-3, in cui il dubbio principale riguarda il reparto difensivo. Ebuehi è in vantaggio su Mazzocchi per il ruolo di terzino destro, con Haps dall’altra parte e il tandem Caldara-Ceccaroni davanti a Romero. Mediana a tre con Crnigoj, Ampadu e Busio, a sostegno del tridente con Aramu, Henry e Johnsen.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Adrien Silva, Thorsby; Caputo, Gabbiadini. All. D'Aversa.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.