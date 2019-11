Sampdoria-Udinese a rischio: allerta meteo su Genova fino alle 12 di domani

Sampdoria-Udinese rischia di essere rimandata: la protezione civile ha prolungato l'allerta meteo rossa fino alle 12 di domani.

Il maltempo che sta mettendo in ginocchio l' nelle ultime settimane non si ferma. Anche la rischia di essere coinvolta dalla pioggia che cade incessante sulla penisola.

Come riportato da 'Sky Sport', a rischio c'è la sfiida -, in programma alle 18 di domenica al Ferraris. Per ora la sfida è confermata, ma potrebbero esserci novità in vista.

La protezione civile ha infatti prolungato l'allerta meteo che sta colpendo la Liguria: bollino rosso su Genova fino alle 12.00 di domani, mentre sulla zona ovest della regione è fino alle 15.00.

Valutazioni ulteriori verranno fatte nelle ore precedenti il match. Inizialmente l'allerta era rossa soltanto fino a questa sera. La situaziione sarà da monitorare. Per ora si gioca, ma il meteo potrebbe imporre spostamenti.