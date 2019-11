Sampdoria-Udinese: Quagliarella si procura il rigore, ma non può calciarlo

Fabio Quagliarella, rigorista designato dei blucerchiati, non ha potuto calciare il rigore che si era appena procurato.

Fabio Quagliarella è un uomo squadra e sarà dunque felice lo stesso ma, a secco di reti dalla seconda giornata di campionato quando segnò un inutile goal contro il , non è riuscito a sbloccarsi nemmeno in occasione della sfida odierna contro l' .

Beffa per lui che al minuto 73 si è procurato un calcio di rigore (inizialmente non visto dall'arbitro che lo ha poi concesso dopo il consulto col VAR), ma che non ha potuto provare a trasformare proprio perché costretto alle cure mediche fuori dal campo in seguito al calcio ricevuto da Trost-Ekong.



Una volta entrati in campo i medici, infatti, come previsto dal regolamento, Quagliarella ha dovuto lasciare il terreno di gioco e dunque non è stato possibile per lui presentarsi dal dischetto. Il penalty è stato poi trasformato da Gaston Ramirez.



Dopo pochi minuti dall'episodio, per di più, Quagliarella ha gettato la spugna chiedendo il cambio e lasciando posto a Caprari, uscendo dal campo zoppicante.

Il suo digiuno, che dura dunque dal primo di settembre, prosegue.