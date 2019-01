Sampdoria-Udinese: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Sampdoria ospita l'Udinese nell'anticipo della 21ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Sampdoria di Marco Giampaolo ospita l'Udinese di Davide Nicola nel secondo anticipo della 21ª giornata di Serie A. I liguri sono ottavi con 30 punti, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, i friulani occupano il 15° posto a quota 18 punti assieme alla SPAL con 4 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

L'esperto attaccante Fabio Quagliarella è il capocannoniere dei blucerchiati e del campionato, assieme a Duvan Zapata e Cristiano Ronaldo, con 14 goal segnati in 19 presenze, mentre il giocatore più prolifico dei bianconeri è l'argentino Rodrigo De Paul, autore di 6 reti in 19 partite giocate. La Sampdoria è reduce da una vittoria, una sconfitta e un pareggio con la Fiorentina nelle ultime 3 giornate, cammino simile quello dell'Udinese, che ha riportato un pareggio, una vittoria e una sconfitta.

QUANDO SI GIOCA SAMPDORIA-UDINESE

Sampdoria-Udinese si giocherà sabato 26 gennaio 2019 alle ore 18.00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Sarà il 76° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-UDINESE IN TV E STREAMING

La partita Sampdoria-Udinese sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre), e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-UDINESE

Giampaolo perde per squalifica Ramirez sulla trequarti, mentre Linetty e Barretto, sulla via del recupero dai rispettivi infortuni, non dovrebbero ancora essere a disposizione. In difesa a destra Bereszynski è in vantaggio su Sala, mentre in mediana potrebbe esserci la conferma di Jankto. Davanti sarà Saponara a rilevare lo squalificato uruguayano sulla trequarti, con Caprari in vantaggio su Defrel per far coppia con Quagliarella.

Assenze anche per Nicola, che non potrà disporre di Badu e Barak a centrocampo, di Samir sulla destra, di Wague in difesa e di Teodorczyk in attacco, tutti infortunati. Stryger-Larsen e D'Alessandro presidieranno le due fasce, mentre in regia tornerà Mandragora dopo la squalifica. In attacco Okaka è in vantaggio su Lasagna per far coppia con l'argentino De Paul.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Caprari, Quagliarella.

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Opoku; Stryger-Larsen, Fofana, Mandragora, Behrami, D'Alessandro; De Paul, Okaka.