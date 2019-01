Sampdoria-Udinese, le formazioni ufficiali: giocano Defrel e Okaka

Nella Sampdoria Defrel viene preferito a Gabbiadini. Riecco Linetty, Saponara titolare. Nell'attacco dell'Udinese c'è ancora Okaka.

Le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Saponara; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Opoku; Stryger-Larsen, Fofana, Mandragora, Behrami, D'Alessandro; De Paul, Okaka. All. Nicola

Nella Sampdoria, Marco Giampaolo disegna la formazione blucerchiata con un 4-3-1-2 nel quale, davanti ad Audero, sono Bereszynski, Andersen, Colley e Murru a comporre da destra a sinistra la linea difensiva.

L'articolo prosegue qui sotto

Ekdal si sistema in regia a centrocampo, al suo fianco ci sono Praet e Linetty. In attacco, c’è Defrel con Quagliarella, con Saponara a supporto in posizione di trequartista.

Nell'Udinese, Davide Nicola si affida ad un 3-5-2 nel quale sono Troost-Ekong, Nuytinck ed Opoku a formare il terzetto difensivo davanti a Musso.

A centrocampo Stryger-Larsen e D’Alessandro sono chiamati a presidiare gli esterni, mentre il trio di mediana è composto da Fofana, Mandragora e Behrami. In attacco, conferma per Okaka: al suo fianco c’è De Paul.