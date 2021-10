Sampdoria-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Sampdoria ospita l'Udinese alla 7ª giornata di Serie A: tutto sulla partita, dalle probabili formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La 7ª giornata di Serie A propone Sampdoria-Udinese tra gli incontri in programma: due squadre accomunate da un calendario difficile nelle ultime giornate, che ha portato a non raccogliere punti e a peggiorare una classifica buona dopo le prime uscite.

La formazione di Roberto D'Aversa appare in calo dopo il netto 0-3 conquistato sul campo dell'Empoli. Nelle ultime due giornate, infatti, i doriani hanno perso per 4-0 a Napoli e per 3-2 contro la Juventus.

Non va meglio l'Udinese, tra le rivelazioni nelle primissime giornate di campionato. I ragazzi di Luca Gotti vengono infatti dai k.o. contro Roma e Fiorentina, in due gare che si sono chiuse entrambe con il punteggio di 1-0.

Quella contro l'Udinese sarà una partita speciale per Fabio Quagliarella, che ha vestito la maglia bianconera tra il 2007 e il 2009. Nella stagione 2008/09, ha segnato ben 8 goal in 11 gare di Coppa Uefa.

Di seguito ci saranno molte informazioni importanti riguardo a Sampdoria-Udinese: dalle formazioni aggiornate costantemente a dei consigli utili su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-UDINESE

Il match tra blucerchiati e bianconeri è in programma domenica 3 ottobre, al 'Luigi Ferraris' di Genova. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 15.00, decretato dal Sig. Daniele Orsato della sezione di Schio.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva il confronto tra le formazioni allenate da D'Aversa e Gotti. Ci sarà naturalmente la diretta televisiva, che gli spettatori potranno godersi per esempio avendo una moderna smart tv e accedendo all'app di DAZN. Nessun problema in caso di possesso di un televisore non di ultima generazione, perché basterà collegarlo ad una console di gioco (PlayStation o Xbox) oppure a determinati dispositivi (TIMVISION BOX, Amazon Fire Stick o Google Chromecast).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per raccontare il match, DAZN ha scelto Andrea Calogero come prima voce e Stefan Schwoch per il commento tecnico.

Per quanto riguarda la diretta streaming, basterà disporre di un pc, di uno smartphone o di un tablet. Tramite il proprio computer basterà accedere al sito di DAZN, mentre per gli altri due supporti è necessario scaricare l'app.

Da ricordare che, dopo la fine della partita, saranno disponibili on demand gli highlights oltre alla replica del match.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche noi di Goal non vi faremo perdere un minuto di Sampdoria-Udinese, comunicandovi le scelte dei due allenatori e raccontandovi la sfida con la consueta cronaca testuale.

Pochi dubbi per D'Aversa, che schiera i suoi con il solito 4-4-2. Davanti ad Audero, Yoshida e Colley dovranno garantire solidità al centro della difesa mentre Bereszynski e Augello spinta sulle fasce. In questo verranno aiutati da Candreva e Damsgaard, a centrocampo insieme a Ekdal (in ballottaggio con Adrien Silva) e Thorsby. In avanti spazio alla coppia goal Quagliarella-Caputo.

Nel 3-5-2 di Gotti i dubbi principali riguardano gli esterni di centrocampo, con Soppy e Udogie che insidiano Molina e Stryger Larsen. Meno incertezze invece sulla difesa da piazzare davanti a Silvestri, con Becao, Nuytinck e Samir. Walace fungerà da metronomo, con ai lati Makengo e Pereyra. Completano l'undici titolare Pussetto e Deulofeu.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Quagliarella, Caputo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto, Deulofeu.