Sampdoria-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sampdoria-Udinese è l'anticipo del sabato sera del 18° turno di Serie A: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

SAMPDORIA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 16 gennaio 2021

16 gennaio 2021 Orario: 20:45

20:45 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Vincere per dimenticare l'ultimo passo falso. Sampdoria e Udinese, l'una di fronte all'altra per la diciottesima giornata di , si sono poste questo obiettivo dopo aver perso rispettivamente contro lo e contro il nello scorso weekend di campionato, entrambe peraltro con il punteggio di 2-1.

Per quanto riguarda la classifica, sta meglio la Sampdoria, che con i suoi 20 punti ha un margine di vantaggio di 8 lunghezze sulla zona retrocessione. L'Udinese ha conquistato invece appena 3 punti nelle ultime 6 giornate, è in grossa crisi e, a quota 16, non può assolutamente definirsi tranquilla: è solo a +4 dal penultimo posto occupato in condivisione da e .

Nello scorso campionato, la Sampdoria si è imposta sull'Udinese sia all'andata che al ritorno: 2-1 a Genova e 3-1 a Udine. In entrambe le occasioni i friulani sono passati in vantaggio per primi, prima di essere rimontati e sconfitti.

In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-UDINESE

Sampdoria-Udinese, quarto anticipo della diciottesima giornata di Serie A, è in programma per la serata di sabato 16 gennaio 2021 allo stadio Ferraris di Genova. Il calcio d'inizio della sfida tra la formazione di Claudio Ranieri e quella di Luca Gotti si terrà alle ore 20.45.

Sampdoria-Udinese sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che ha acquisito i diritti di 3 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. Il match del Ferraris si potrà vedere scaricando l'app attraverso una moderna smart tv, oppure collegando la tv stessa a una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, o ancora a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento Sky-DAZN, inoltre, potranno assistere in diretta a Sampdoria-Udinese anche su DAZN1, al canale numero 209 del satellite.

Sampdoria-Udinese si potrà seguire comodamente anche in diretta : gli abbonati a DAZN potranno infatti guardare la partita sul sito della piattaforma, oppure scaricando l'app sul proprio pc, smartphone o tablet. Al termine del match, la gara sarà disponibile - in versione integrale o attraverso le azioni salienti - anche on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire Sampdoria-Udinese, anticipo del sabato sera della diciottesima giornata di Serie A, anche su Goal. Attraverso la nostra diretta scritta, infatti, non vi perderete nemmeno un'azione della sfida tra i liguri e i friulani.

Consueto 4-4-2 per Ranieri, che in attacco potrebbe riconsegnare una maglia da titolare a Quagliarella. In alternativa è pronto Verre per far coppia con Keita, considerato che Damsgaard dovrebbe spostarsi sulla fascia sinistra al posto dello squalificato Jankto. Il resto della formazione blucerchiata dovrebbe essere confermato, con Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello in difesa e la coppia Thorsby-Ekdal a presidiare il centrocampo.

Dubbio tattico nell'Udinese, dove Pereyra potrebbe essere riproposto ancora da seconda punta alle spalle di Lasagna: l'alternativa è costituita dall'inserimento di Nestorovski o del recuperato Deulofeu, con conseguente ritorno del Tucu a centrocampo. Zeegelaar si candida per tornare titolare sulla fascia sinistra, con uno tra Stryger Larsen e Molina sull'out opposto. Ballottaggio tra Bonifazi e De Maio per il ruolo di centrale difensivo assieme a Becao e Samir.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Keita, Quagliarella.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna.