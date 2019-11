Sampdoria-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Sampdoria affronta l'Udinese nella 13ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Claudio Ranieri sfida in casa l' di Luca Gotti nella 13ª giornata di . I liguri sono terzultimi in classifica assieme al con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, i friulani occupano l'11° posto con e a quota 14, con un cammino di 4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte.

Nelle 38 gare finora disputate fra le due squadre in Serie A, il bilancio sorride ampiamente ai blucerchiati con 21 vittorie, 12 pareggi e 5 sconfitte. Sarà la terza gara per Gotti alla guida della formazione bianconera, con l'ex vice Tudor che potrebbe definitivamente essere confermato dalla società.

Con Ranieri in panchina, la Sampdoria è una delle uniche squadre che assieme alla non ha per ora preso goal nel mese di novembre, d'altro canto però resta l'unica squadra dei top 5 campionati europei a non essere ancora riuscita a far goal nel primo tempo.

I friulani hanno già sconfitto al Ferraris il Genoa e hanno vinto 3 delle ultime 4 gare disputate dopo una sosta senza prendere reti. In un'unica stagione, ovvero nel campionato di Serie A 1982/1983, sono riusciti a superare in trasferta entrambe le formazioni del capoluogo ligure.

Fabio Quagliarella, capocannoniere della Serie A 2018/2019, è iI grande ex della sfida, visto che ha disputato 73 gare e segnato 25 reti in Serie A con la maglia dell'Udinese.

Manolo Gabbiadini è il giocatore più prolifico della Sampdoria con 2 goal all'attivo, Stefano Okaka, che sarà assente per squalifica, è invece il miglior marcatore dei friulani con 3 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-UDINESE

Sampdoria-Udinese si disputerà il pomeriggio di domenica 24 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Luca Pairetto di Nichelino, è in programma per le ore 18.00. Sarà il 77° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie A.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva la sfida Sampdoria-Udinese, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Federico Zancan, che sarà coadiuvato da Luca Pellegrini al commento tecnico.

Per gli abbonati Sky sarà possibile attraverso Sky Go seguire Sampdoria-Udinese anche in diretta sul proprio pc o notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricano l'apposita applicazione.

Come valida alternativa c'è l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Ranieri perde Bereszynski a sinistra, operato al menisco per l'infortunio riportato in Nazionale. Il polacco tornerà a disposizione solo nel 2020. Al suo posto sulla fascia destra difensiva agirà Depaoli, con Murru a sinistra e al centro la coppia composta da Alex Ferrari, favorito sul colombiano Murillo, e Colley. A centrocampo in mezzo duellano per una maglia Vieira e Linetty, con il primo in vantaggio, mentre è sicuro di partire dal 1' lo svedese Ekdal. Sulle fasce a destra ci sarà Emiliano Rigoni, e a sinistra la scelta ricadrà su Jankto. Davanti, k.o. il giovane Bonazzoli, Gabbiadini potrebbe spuntarla su Caprari per far coppia con Quagliarella.

Gotti non avrà a disposizione Okaka in attacco e Rodrigo Becão in difesa, entrambi squalificati dal Giudice Sportivo. Il tandem offensivo potrebbe dunque vedere Nestorovski in coppia con Lasagna. A centrocampo forfait di Sema sulla fascia sinistra: al suo posto dovrebbe essere spostato da quella parte Stryger-Larsen, con l'inserimento di uno fra Opoku e Ter Avest a destra. Jajalo agirà al solito da playmaker, con Mandragora e De Paul a fare le mezzali ai suoi lati. In difesa, davanti al portiere Musso, dovrebbe trovar spazio il francese De Maio accanto a Troost-Ekong e Nuytinck, confermatissimo dopo le ottime prove sotto la nuova gestione tecnica.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, A. Ferrari, Colley, Murru; Rigoni, Ekdal, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Opoku, Mandragora, Jajalo, De Paul, Larsen; Lasagna, Nestorovski