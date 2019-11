Sampdoria-Udinese 2-1: Ramirez-Gabbiadini, Ranieri trova i 3 punti

La Sampdoria riesce a ribaltare il risultato contro l'Udinese: il goal di Nestorovski viene annullato da quelli di Ramirez e Gabbiadini.

Ranieri trova la vittoria in un momento delicato per la sua : Ramirez e Gabbiadini ribaltano l', 'grazie' anche all'espulsione di Jajalo ad inizio secondo tempo. Nel primo tempo la squadra di Gotti era passata in vantaggio con Nestorovski.

L'Udinese comincia la partita schiacciando il piede sull'acceleratore, con un Ilija Nestorovski indiavolato che segna due volte nel giro di trenta minuti, anche se il primo goal viene annullato per un suo fuorigioco millimetrico su cross di De Maio. La Sampdoria non è certo nella sua giornata più fortunata: Ramirez becca il palo a due passi dalla porta di Musso, poi Depaoli e Bertolacci sono costretti ad abbandonare il campo per infortunio.

Allo scadere della prima frazione ci pensa però Manolo Gabbiadini a pennellare un calcio di punizione valido per l'uno a uno. Nel secondo tempo la strada per l'Udinese si mette in salita, con l'espulsione di Jajalo per doppia ammonizione al 50'.

Da qui la squadra di Ranieri capisce che c'è la possibilità di trovare una vittoria, con l'Udinese che inevitabilmente si schiaccia davanti la propria area. Quagliarella viene steso nei pressi del dischetto al 72' da Ekong (il blucerchiato è costretto anche ad uscire per infortunio): Gaston Ramirez batte il rigore e spiazza Musso, che resta immobile. La Sampdoria muove la classifica con tre punti pesanti e fondamentali in questo momento della stagione.

IL TABELLINO

Sampdoria-Udinese 2-1

Marcatori: 30' Nestorovski, 46' Gabbiadini, 75' Ramirez

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli (37' Thorsby), Ferrari, Colley, Murru; Ramirez, Bertolacci (42' Linetty), Ekdal, Jankto; Quagliarella (78' Caprari), Gabbiadini.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio (89' Teodorczyk), Troost-Ekong, Nuytinck; Opoku (78' Pussetto), Mandragora, Jajalo, De Paul, Stryger Larsen; Lasagna, Nestorovski (53'ter Avest).

Ammoniti: Nestorovski, Ramirez, Jankto

Espulsi: Jajalo

Arbitro: Pairetto