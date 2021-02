La Sampdoria perde Torregrossa: ko per un infortunio muscolare

La Sampdoria non potrà contare su Torregrossa nelle prossime uscite. L’attaccante è alle prese con un infortunio al soleo.

Notizie non positive per la Sampdoria e Claudio Ranieri. Ernesto Torregrossa ha infatti riportato un infortunio muscolare che lo costringerà, con ogni probabilità, a saltare diverse gare.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’attaccante, che nella giornata di mercoledì non si è allenato, è alle prese con un problema al soleo della gamba destra.

Secondo il ‘Secolo XIX’ il problema occorso non è di lieve entità e si stratta anzi di una lesione muscolare, cosa questa che si tradurrebbe in un stop di almeno un paio di settimane.

Stando così le cose, Torregossa si troverebbe certamente costretto a saltare la sfida in programma domenica al Ferraris contro l’Atalanta, ma potrebbe successivamente essere indisponibile anche per il derby con il Genoa in programma il prossimo 3 marzo e la sfida con il Cagliari che si disputerà il 7.

Il suo rientro potrebbe quindi essere potenzialmente previsto per Bologna-Sampdoria, gara valida per il ventisettesimo turno di Serie A.