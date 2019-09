Sampdoria-Torino, migliora la situazione meteo: si giocherà regolarmente

Sampdoria e Torino scenderanno regolarmente in campo alle ore 15. L’allerta meteo diventa ‘gialla’ su tutta la Liguria, si può giocare.

e scenderanno regolarmente in campo alle per 15,00 per sfidarsi al Luigi Ferraris nel match valido per il quarto turno del campionato di .

Nella giornata di sabato era stata diramata su Genova un’allerta meteo ‘arancione’ a causa delle forti piogge che hanno colpito la Liguria e la cosa aveva reso a forte rischio lo svolgimento della partita ma, nelle ultime ore, la situazione è fortunatamente migliorata.

L’allerta meteo è diventata ‘gialla’ il che vuol dire che potrebbero comunque essere previsti temporali sulla regione fino al primo pomeriggio di lunedì 23 settembre, ma anche che la partita che vedrà protagoniste Sampdoria e Torino si disputerà come previsto.

Nel corso della mattinata c’è stato un vertice in Prefettura al termine del quale si è stabilito, in virtù delle note comunicate dalla Protezione Civile e diffuse dall’Arpal, che ci sono le condizioni affinché l’evento si disputi.