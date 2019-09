Sampdoria-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Sampdoria sfida il Torino nella 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Eusebio Di Francesco, ultima in classifica, ospita il di Walter Mazzarri nella 4ª giornata di . I liguri sono in fondo alla graduatoria con 3 sconfitte di fila contro , e , mentre i granata hanno voglia di riscatto dopo aver perso l'ultimo match in casa contro il e si trovano a ridosso delle prime posizioni con 6 punti, frutto dei successi con Sassuolo e .

Nei 52 confronti nel massimo campionato fra le due squadre in casa dei blucerchiati, si registra una prevalenza del segno X, verificatosi 24 volte, contro le 21 vittorie dei genovesi e i 7 successi granata. Nella sua storia, la compagine ligure non ha mai perso le prime 4 gare della stagione.

Il grande ex dell'incontro è l'attaccante blucerchiato Fabio Quagliarella, che con la casacca granata ha segnato 18 reti in 55 partite complessive e contro la sua ex squadra ha realizzato complessivamente 4 goal in carriera. La Sampdoria è invece la seconda vittima preferita del capitano del Torino Andrea Belotti, autore di 7 goal in Serie A contro la formazione genovese.

Proprio Quagliarella, capocannoniere dell'ultimo campionato, è stato l'autore su calcio di rigore dell'unica rete segnata finora dalla squadra di Di Francesco, mentre 'Il Gallo' è il miglior marcatore dei piemontesi con 2 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

La partita Sampdoria-Torino si disputerà il pomeriggio di domenica 22 settembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio è in programma per le ore 15.00. Il confronto, che sarà diretto dal signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste, sarà il 105° in Serie A fra le due formazioni.

Sampdoria-Torino sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Antonio Nucera, con il supporto del commento tecnico di Renato Zaccarelli.

Gli abbonati Sky potranno seguire la sfida Sampdoria-Torino anche in diretta su dispositivi mobili quali tablet e smartphone o sul proprio personal computer attraverso Sky Go. Nel primo caso dovranno scaricare la app sul loro sistema iOS o Android e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto, mentre nel secondo basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma. C'è infine l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Di Francesco pensa alla conferma del modulo già utilizzato al San Paolo con il Napoli, il 3-4-1-2. Davanti Rigoni agirà sulla trequarti a supporto delle due punte, che saranno Quagliarella e Gabbiadini. Sulle fasce ci saranno Depaoli a destra e Murru a sinistra, mentre in quattro lottano per i due posti di interno: Linetty ed Ekdal sono favoriti su Vieira, che ha scontato il turno di stop, e Jankto, ristabilitosi dopo l'infortunio. Dietro, davanti al portiere Audero, Colley potrebbe trovar spazio nella difesa a tre con Alex Ferrari e Bereszynski. Panchina in vista per Murillo.

Mazzarri punterà sempre sul 3-5-2. N'Koulou ancora fuori dai convocati, la linea difensiva davanti a Sirigu dovrebbe essere composta da Izzo, Lyanco e Bonifazi. In mediana, ancora ai box Ansaldi, gli esterni saranno De Silvestri a destra e uno tra Ola Aina e Laxalt a sinistra, con Rincon perno centrale e Meité e Baselli ai suoi lati. In attacco è recuperato Iago Falque, ma lo spagnolo dovrebbe cominciare dalla panchina. A far coppia con Belotti potrebbe essere Zaza, non sono da escludere tuttavia le opzioni rappresentate da Berenguer e Verdi.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Colley; Depaoli, Ekdal, Linetty, Murru; Rigoni; Gabbiadini, Quagliarella.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Aina; Zaza, Belotti.