Sampdoria-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sampdoria-Torino sfida valida per la 28° giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e su come assistere al match in tv e streaming.

SAMPDORIA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Torino

Sampdoria-Torino Data: 21 marzo 2021

21 marzo 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport (numero 253 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

La Serie A torna in campo nel weekend con la 28° giornata, proponendo sfide interessanti come quella tra Sampdoria e Torino. Due squadre che si trovano nella colonna sinistra della classifica, divise da 9 punti (32 i doriani, 23 i granata).

La formazione allenata da Claudio Ranieri sta attraversando un periodo difficile sul piano dei risultati. Nelle utlime 5 partite sono arrivati appena 2 punti, frutto dei pareggi nel derby con il Genoa e nella successiva gara contro il Cagliari.

Sta decisamente meglio il Torino, con il morale alle stelle dopo il successo in rimonta per 3-2 sul Sassuolo nel recupero della 24° giornata. Una vittoria che consente ai granata di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione, pur avendo da recuperare anche la partita contro la Lazio.

Il match tra Sampdoria e Torino andato in scena nel girone d'andata si è chiuso con uno scoppiettante 2-2. Vantaggio granata con Belotti, rimonta blucerchiata nella ripresa con Candreva e Quagliarella e rete di Meité nel finale a chiudere il confronto in parità.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Sampdoria-Torino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-TORINO

Sampdoria-Torino è in programma domenica 21 marzo 2021 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Come purtroppo è ormai consuetudine non ci sarà il pubblico, a causa delle norme volte a contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 15.00.

La sfida che vedrà affrontarsi Sampdoria e Torino sarà visibile solamente sull'emittente satellitare Sky, nello specifico sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite).

Un'altra possibilità per guardare Sampdoria-Torino è rappresentata dalla diretta streaming, attraverso l’applicazione Sky Go. Coloro che sono abbonati potranno assistere alla partita tramite dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet.

In alternativa c'è NOW, il servizio di streaming e on demand di Sky che offre la possibilità di vedere numerosi eventi sportivi (come gli incontri di Serie A) acquistando uno dei pacchetti dedicati.

Anche qui su Goal riceverete aggiornamenti per quanto riguarda Sampdoria-Torino: dai giocatori scelti dai due tecnici per iniziare il match fino al racconto minuto per minuto della partita, tramite la solita diretta testuale.

Buone notizie per Ranieri, visto che Quagliarella ha smaltito il suo live affaticamento. L'attaccante giocherà dal primo minuto nel 4-4-2 proposto dal tecnico, che torna a contare anche su Colley per la difesa dopo la squalifica. L'undici titolare è completato da Audero tra i pali, Bereszynski e Augello come terzini, Yoshida insieme a Colley al centro, Thorsby ed Ekdal a comporre la diga di centrocampo, Damsgaard e Jankto sulle fasce e Keita come partner di Quagliarella. Possibile convocazione per Torregrossa, che però dovrebbe partire dalla panchina. Out invece Ramirez per squalifica.

Qualche dubbio per Nicola, che non dovrebbe modificare di molto il 3-5-2 visto dal primo minuto contro il Sassuolo. Confermati Sirigu tra i pali e Izzo-Bremer-Lyanco come trio difensivo. In mediana è corsa a due per la fascia destra tra Vojvoda e Singo, mentre Baselli è out per un problema alla caviglia. Al suo posto Lukic, in una linea completata da Rincon, Mandragora e Ansaldi. L'attacco è infine affidato a Belotti e a uno tra Sanabria e Zaza, con le quotazioni dell'ex Juventus in rialzo dopo la doppietta ai neroverdi.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Lyanco; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Belotti, Zaza.