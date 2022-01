Sampdoria-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SAMPDORIA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Torino

Sampdoria-Torino Data: 15 gennaio 2022

15 gennaio 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La 22ª giornata di Serie A comincia con Sampdoria-Torino, sfida tra due squadre separate da 8 punti in classifica (a vantaggio dei granata) e che stanno attraversando momenti molto diversi.

La Sampdoria non vince dal 10 dicembre, data del 3-1 rifilato al Genoa nel derby. Nelle ultime due partite del 2021 i doriani hanno conquistato altrettanti pareggi contro Venezia e Roma, mentre il nuovo è iniziato con le sconfitte rimediate contro Cagliari e Napoli.

Sta andando decisamente meglio il Torino, che ormai pare aver assunto definitivamente la grinta e l’organizzazione volte dal tecnico Ivan Juric. I granata sono reduci dallo scintillante 4-0 con cui hanno annichilito la Fiorentina tra le mura amiche. Si tratta del terzo successo nelle ultime quattro gare disputate in campionato.

Blucerchiati e granata si sono affrontati già due volte in questa stagione. Nella sfida del girone d’andata ha prevalso la compagine torinista per 3-0, grazie ai goal di Praet, Singo e Belotti. In Coppa Italia, invece, nella sfida valida per i sedicesimi di finale, ha vinto il Doria per 2-1: decisive le reti di Quagliarella su rigore e di Verre, mentre a nulla è valso il momentaneo 1-1 dal dischetto di Mandragora.

Nelle righe seguenti troverete molte altre informazioni riguardo a Sampdoria-Torino, dagli aggiornamenti sulle formazioni a come vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-TORINO

La sfida tra Sampdoria è Torino in programma per sabato 15 gennaio 2022, allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il direttore di gara decreterà l’inizio della contesa alle ore 15.00.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-TORINO IN TV

Per godersi le emozioni di Sampdoria-Torino è necessario l’abbonamento a DAZN, che trasmetterà in esclusiva il match. La sua app è disponibile per le moderne smart tv: basterà scaricarla, accedere e selezionare l’evento desiderato. In alternativa si può collegare ad in televisore non di ultima generazione uno dei seguenti dispositivi: PlayStation 4/5, Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per raccontare Torino-Sampdoria DAZN ha scelto la coppia composta da Alberto Santi ed Emanuele Giaccherini, rispettivamente come prima voce e come commentatore tecnico.

SAMPDORIA-TORINO IN DIRETTA STREAMING

DAZN offre la possibilità ai propri abbonati di vedere la partita anche in streaming. È possibile scaricare l’app per smartphone, tablet, iPhone e iPad, oppure collegarsi al sito ufficiale della piattaforma tramite personal computer e notebook. Al termine dei 90 minuti, il match potrà essere rivisto on demand e saranno disponibili i suoi highlights.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie alla consueta diretta testuale, anche qui su GOAL non vi faremo perdere neanche un minuto della sfida. Collegandovi al portale, potrete conoscere le formazioni ufficiali e seguire i 90 minuti dall’inizio alla fine.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-TORINO

D’Aversa non può contare sullo squalificato Chabot, che si aggiunge ad altri indisponibili tra cui Audero e Yoshida. Tra i pali va Falcone, protetto da una difesa con Ferrari e Dragusin nel ruolo di centrali con Bereszynski e Augello sulle fasce. Rincon e Thorsby dovrebbero essere i due centrali di centrocampo, completato sugli esterni da Candreva e Askildsen. In avanti Caputo è favorito su Quagliarella per far coppia con Gabbiadini.

Juric, che schiera il Toro con il 3-4-1-2, dovrebbe confermare in porta il giovane Gemello. Pochi dubbi sul trio difensivo, composto da Djidji, Bremer e Rodriguez. In mediana Pobega appare in vantaggio rispetto a Mandragora, con Lukic come partner in mezzo e con Singo e Vojvoda a scorrazzare sulle corsie esterne. Sulla trequarti è scontata la presenza di Brekalo, con vicino uno tra Pjaca e Linetty (con il primo favorito). Sanabria sarà l’unica punta.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Dragusin, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby, Askildsen; Gabbiadini, Caputo.

TORINO (3-4-2-1): Gemello; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria.