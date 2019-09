Sampdoria, tifosi contro Ferrero: tentato blitz, interviene la scorta

Alcuni tifosi della Sampdoria hanno provato ad entrare nel ristorante in cui pranzava Ferrero, il presidente ha sporto denuncia in Questura.

Non è stata una giornata piacevole per Massimo Ferrero, che ha rischiato di entrare in contatto con un gruppo di tifosi della . Il presidente era a pranzo in un ristorante di Genova, quando all'esterno è apparso un gruppo di sostenitori blucerchiati.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, il gruppo di tifosi ha provato a effettuare un blitz nel ristorante, ma è intervenuta la scorta privata di Massimo Ferrero e in un secondo momento anche la DIgos, per evitare che ci fosse un contatto e la situazione in qualche modo degenerasse.

Ferrero è andato poi a sporgere denuncia in Questura che si trova a pochi metri dal ristorante dove ha avuto luogo l'episodio.

Dopo le due sconfitte in campionato ed il burrascoso passaggio di proprietà (che ancora non avviene) al gruppo comandato da Vialli, il clima a Genova comincia ad essere pesante.