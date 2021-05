Sampdoria-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Derby ligure tra Sampdoria e Spezia alla 36ª giornata di Serie A: tutto sulla partita, dalle probabili formazioni a dove vederla in streaming e tv.

SAMPDORIA-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Spezia

Sampdoria-Spezia Data: 12 maggio 2021

12 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN e DAZN1 (209 del satellite)

e DAZN1 (209 del satellite) Streaming: DAZN

A metà settimana va in scena la 36ª giornata di Serie A, con Sampdoria-Spezia tra le partite in programma. Un derby ligure vissuto con tranquillità dai blucerchiati e importante in chiave classifica per gli aquilotti, ancora pienamente immersi nella bagarre salvezza.

Segui Sampdoria-Spezia in diretta streaming su DAZN



La compagine allenata da Claudio Ranieri viene al 5-1 rimediato a San Siro contro l'Inter. Una sconfitta larga, che però non rovina l'ottimo campionato dei doriani (attualmente non in classifica e capaci una settimana fa di battere la Roma per 2-0).

Passo falso pesante anche per la squadra guidata da Italiano, che nell'ultimo turno ha perso per 1-4 tra le mura amiche contro il Napoli. Un k.o. che conferma il momento negativo degli spezzini, con appena 2 punti raccolti nelle ultime 4 partite.

Pur non avendo obiettivi di classifica, la Samp arriverà a questo derby carica per vendicare la sconfitta del girone d'andata. L'11 gennaio lo Spezia riuscì ad imporsi per 2-1, grazie ai goal di Terzi e Nzola.

In questo articolo troverete tutto quello che è importante sapere su Sampdoria-Spezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni mandate in campo dai due allenatori fino ad alcune indicazioni utili su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-SPEZIA

Sampdoria-Spezia si giocherà mercoledì 12 maggio 2021, allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il derby tra queste due squadre liguri è una delle gare della 36ª giornata di Serie A che andranno in scena di sera, con inizio alle 20.45.

Il derby ligure tra Sampdoria e Spezia sarà visibile grazie alla piattaforma DAZN. Per coloro che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, basterà sintonizzarsi su DAZN1 (canale 209 del satellite) oppure accedere all'app che è presente sul decoder Sky Q. Coloro che invece sono semplicemente dei clienti DAZN, potranno accedere all'app sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

L'app di DAZN è accessibile anche tramite dispositivi come pc, smartphone e tablet. In questo modo, gli appassionati che hanno deciso di vedere il confronto tra doriani e aquilotti potranno godersi la diretta streaming del match.

IN DIRETTA SU GOAL

Chi vuole seguire minuto per minuto la partita non avendo però alcun abbonamento, può tranquillamente accedere alla diretta testuale di Goal. Un racconto dettagliato che partirà con l'annuncio delle formazioni ufficiali, proseguirà fino alla fine del match e dopo il fischio finale offrirà contenuti interessanti come pagelle e interviste.

Ranieri dovrebbe puntare nuovamente su Quagliarella dal primo minuto, con l'esperto attaccante a fare coppia con Gabbiadini. Nel 4-4-2 blucerchiato ci sono due ballottaggi in particolare: in difesa tra Tonelli e Yoshida e in mediana tra Ekdal e Adrien Silva, con l'ex Napoli e lo svedese in vantaggio. Per il resto spazio a Bereszynski e Augello come terzini, Colley come partner di Tonelli a centro area, Candreva e Jankto come esterni di centrocampo e Thorsby nel ruolo di mediano.

Italiano risponde con il suo classico 4-3-3, con Provedel tra i pali con davanti una difesa composta da Ferrer, Erlic, Ismajli (in ballottaggio con Chabot, ex della sfida) e Bastoni. nella zona nevralgica del campo Estevez è insidiato da Agoume, mentre ci sono pochi dubbi sull'impiego di Maggiore e Pobega come interni. In avanti a Nzola viene chiesto di tornare al goal, supportato sulle corsie esterne da Verde e Farias.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Bastoni; Maggiore, Estevez, Pobega; Verde, Nzola, Farias.