Sampdoria-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Quagliarella e Traorè titolari

Nella Sampdoria c'è Thorsby a centrocampo con Vieira, mentre nel Sassuolo giocheranno Berardi e Boga.

Le formazioni ufficiali di - :

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakoupoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Caputo

Essenziale sfida in chiave salvezza al Ferraris tra Sampdoria e Sassuolo. Dopo le sconfitte di e le squadre di Ranieri e De Zerbi vogliono vincere per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda. In caso di successo blucerchiato sarà aggancio in classifica.

Nella Sampdoria spazio per Gabbiadini e Quagliarella in avanti, con Thorsby ed Ekdal centrali in mezzo al campo. Sugli esterni titolari partiranno dal 1' Linetty e Ramirez, mentre davanti ad Audero ci saranno Bereszynski, Tonelli, Colley e Augello.

C'è Caputo come punta avanzata nel Sassuolo, supportato da Boga, Traorè e Berardi. In mediana giocheranno Obiang e Locatelli, con Kyriakoupoulos e Toljan terzini in difesa. Tra i pali come sempre Consigli, difeso da Romagna e Peluso.