Sampdoria-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SAMPDORIA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Sassuolo

Sampdoria-Sassuolo Data: 6 febbraio 2022

6 febbraio 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Il 24° turno di Serie A mette di fronte la Sampdoria di Marco Giampaolo e il Sassuolo di Alessio Dionisi. Le due squadre si affrontano in un match che mette in palio punti pesanti per le due squadre, in lotta rispettivamente per la salvezza e per un posto nella parte sinistra della classifica.

Momento complicato per la Sampdoria. Nemmeno il cambio in panchina ha portato a un cambio di passo: dopo l'arrivo di Giampaolo al posto di D'Aversa i blucerchiati hanno perso il derby ligure sul campo dello Spezia. La formazione genovese vuole interrompere una striscia di quattro sconfitte di fila e tornare al successo in campionato dopo quasi due mesi, ovvero dalla vittoria per 3-1 nel derby del 10 dicembre.

Diversa la situazione in casa Sassuolo. Gli emiliani guidati da Dionisi sono all'undicesimo posto in classifica, insieme all'Empoli, e sono reduci dal pari a Torino contro i granata, arrivato dopo il succeso contro il Cagliari in Coppa Italia che ha regalato ai neroverdi la prima storica qualificazione ai quarti di finale.

Sampdoria e Sassuolo si sono incontrate 21 volte nella storia tra Serie A, Serie B e play-off del campionato cadetto. I neroverdi sono in vantaggio con 8 vittorie contro le 4 dei blucerchiati; i 9 pareggi completano il quattro. A Marassi si sono disputati ben 10 incontri: in quattro occasioni il Sassuolo è riuscito a espugnare il 'Ferraris', con la Samp che ha vinto solo due volte. I liguri non battono in casa il Sassuolo dal 20 novembre 2016, quando ha vinto 3-2.

All'andata, Sassuolo e Sampdoria si sono divise la posta in palio: al 'Mapei Stadium' il match si è concluso sul pari a reti inviolate.

In questo articolo troverete molte altre informazioni importanti riguardo a Sampdoria-Sassuolo: da dove vedere la partita in tv e streaming alle formazioni.

ORARIO SAMPDORIA-SASSUOLO

Sampdoria-Sassuolo, match valido per il 24° turno di Serie A, si disputerà domenica 6 febbraio 2022, allo stadio ‘Giuseppe Ferraris' di Marassi, a Genova. Il calcio d’inizio è programmato per le ore 15.00.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-SASSUOLO IN TV

La sfida tra Sampdoria e Sassuolo verrà trasmessa in esclusiva da DAZN. Questa piattaforma è visibile sia con una smart tv che con un televisore non di ultima generazione. Nel primo caso basterà accedere all’apposita app, mentre nel secondo bisognerà collegare la tv a determinati supporti. Possiamo scegliere tra un TIMVISION Box, dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast e console da gioco come Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Playstation 4 e Playstation 5.

SAMPDORIA-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

DAZN concede ai propri abbonati la possibilità di vedere in streaming gli eventi che trasmette, come la sfida tra Sampdoria e Sassuolo di Serie A. Si può accedere a tale piattaforma da pc e notebook andando sul sito ufficiale, oppure scaricano l’app per smartphone e tablet. Al termine dei 90 minuti, ci saranno gli highlights del match e la sua riproposizione per intero on demand.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Alberto Santi a raccontare le emozioni della sfida tra Sampdoria e Sassuolo su DAZN, con Alessandro Budel al suo fianco nel ruolo di commentatore tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Il match di Marassi tra Sampdoria e Sassuolo verrà seguita anche qui su GOAL, con una cronaca scritta che partirà dalle formazioni ufficiali e racconterà tutte le emozioni dal primo all’ultimo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-SASSUOLO

Marco Giampaolo è pronto a lanciare dal primo minuto il grande colpo del mercato di gennaio della sua Sampdoria, Stefano Sensi. Il centrocampista di proprietà dell'Inter potrebbe agire in regia al posto dello squalificato Ekdal, con Rincon e Thorsby ai suoi lati. In porta torna Audero, con Bereszynski e Augello sulle corsie laterali e Colley con Ferrari al centro. Candreva agirà sulla trequarti alle spalle di Caputo e Gabbiadini.

Nel Sassuolo si rivedono Djuricic e Matheus Henrique. Out Rogerio per squalifica, giocherà Kyriakopoulos al suo posto. Davanti a Consigli, il reparto difensivo sarà completato da Toljan, Chiriches e Ferrari. In mediana spazio a Frattesi e Maxime Lopez, con Berardi, Traoré e Raspadori alle spalle di Scamacca.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Augello; Rincon, Sensi Thorsby; Candreva; Caputo, Gabbiadini. All.: Giampaolo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Traore, Raspadori; Scamacca. All.: Dionisi.