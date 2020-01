Sampdoria-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Sampdoria sfida il Sassuolo nella 21ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Claudio Ranieri sfida il di Roberto De Zerbi nella 21ª giornata di . Sedicesimo posto in classifica per i genovesi con 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte, mentre gli emiliani si trovano in 15ª posizione con 22 punti e un cammino di 6 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte. Conquistare i 3 punti significherebbe per entrambe le squadre allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica.

Nei 6 precedenti giocati in casa dei blucerchiati, sono i neroverdi a condurre nelle statistiche con 3 vittorie, 2 pareggi e un solo successo della Sampdoria, arrivato il 20 novembre 2016 (goal di Quagliarella e doppietta di Muriel per i genovesi, reti di Federico Ricci e Ragusa per gli ospiti). La sfida di andata al Mapei Stadium si concluse con un netto 4-1 per il Sassuolo, ma allora sulla panchina della squadra ligure sedeva Eusebio Di Francesco.

La Sampdoria è l'unica fra le 20 squadre di Serie A a non essere mai andata a segno nella prima mezzora di partita. I blucerchiati sono reduci da 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 giornate, i neroverdi invece hanno ottenuto 3 sconfitte e una vittoria sul nelle ultime 4 gare disputate.

Delle 5 volte in cui l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha segnato almeno 3 reti in una gara di Serie A, 2 di queste, la prima e l'ultima, sono state contro la Sampdoria con 2 triplette contro i blucerchiati. Proprio il giocatore calabrese, con 9 goal all'attivo, è il miglior marcatore degli emiliani, mentre l'esperto Fabio Quagliarella è il bomber dei genovesi con 5 centri stagionali.

Al Ferraris Roberto De Zerbi taglierà un traguardo storico per la sua carriera da allenatore, visto che festeggerà la 100ª panchina in Serie A. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SAMPDORIA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Sassuolo

Sampdoria-Sassuolo Data: 26 gennaio 2020

26 gennaio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO SAMPDORIA-SASSUOLO

Sampdoria-Sassuolo si disputerà il pomeriggio di domenica 26 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 14° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Sampdoria-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo quale Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Sampdoria-Sassuolo sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Gabriele Giustiniani, che sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Gli abbonati DAZN potranno inoltre seguire Sampdoria-Sassuolo in diretta streaming anche sul loro pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine del match gli highlights e l'evento integrale saranno anche resi disponibili alla visione on demand.

Ranieri, complice anche la squalifica di Chabot, lancerà dal 1' il nuovo acquisto Tonelli al centro della difesa in coppia con Collley. Fuori per infortunio Alex Ferrari e Depaoli, i terzini saranno Bereszynski e Murru. In porta giocherà Audero, mentre a centrocampo riecco Ramirez con Thorsby accentrato vicino Vieira e Linetty largo a sinistra. Davanti è recuperato anche Fabio Quagliarella, che ha smaltito il fastidio muscolare che lo aveva costretto al forfait contro la . Al suo fianco giocherà Gabbiadini.

De Zerbi recupera Defrel e Marlon ma è senza Duncan, Chiriches, Gian Marco Ferrari e Tripaldelli. Nel suo 4-2-3-1, Caputo sarà ancora una volta il centravanti, sostenuto sulla trequarti da Berardi, Djuricic e Boga. In mediana è probabile la conferma di Obiang, favorito su Magnanelli, in coppia con Locatelli. Dato il perdurare dell'emergenza difensiva, Peluso farà ancora il centrale mancino accanto a Romagna, con Toljan e Kyriakopoulos terzini. In porta giocherà Consigli.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Thorsby, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakoupoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo