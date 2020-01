Sampdoria-Sassuolo 0-0: De Zerbi resiste un'ora in dieci uomini

Peluso espulso al 25' della prima frazione ma reti bianche tra Sampdoria e Sassuolo: gli ospiti hanno anche colpito un palo con Boga.

Una gara decisamente deludente al Ferraris per e . Un pareggio a reti bianche che muova in maniera minima la classifiche di nessuna delle due, qualche punto sopra sopra la zona calda dopo le sconfitte di e . 0-0 che sorride però sopratutto ai neroverdi.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il Sassuoli di De Zerbi ha infatti retto per un tempo e mezzo in dieci uomini in virtù del'espulsione comminata a Peluso. Il centrale neroverde ha infatti fermato Gabbiadini lanciato a rete dopo 25 minuti, rimediando un rosso che ha costretto il suo tecnico a proporre Rogerio per Traorè.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Nonostante l'uomo in più la Sampdoria non trova il varco giusto, davanti ad un Sassuolo che tiene palla senza mai rischiare nulla, provando a colpire in contropiede alla prima occasione utile. Che di fatto non arriva nè per i padroni di casa, nè per gli ospiti.

La ripresa cambia poco da questo punto di vista, con Ranieri che aspetta il 60' per cambiare qualcosa e provare a vincere una gara fondamentale: dentro Caprari per Ramirez, ma le occasioni più importanti arrivano qualche istante prima, una per parte.

Boga gela il Ferraris sul velo di Caputo: Berardi crossa, il compagno colpisce ma Audero si salva con il legno. Dall'altra parte Quagliarella prova un gesto tecnico dei suoi, stoppando di petto e concludendo al volo di poco lontano dall'incrocio dei pali.

Per il resto, da registrare tanto, troppo equilibrio anche davanti ad un 11 contro 10, con Linetty vicino al goal, ma fermato da Consigli con un super intervento sotto la traversa. 0-0 a Marassi.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-SASSUOLO 0-0

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (72' Vieira), Tonelli (72' Regini), Colley, Augello; Ramirez (60' Caprari), Thorsby, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakoupoulos; Obiang, Locatelli; Berardi (90' Djuricic), Traorè (28' Rogerio), Boga; Caputo (85' Muldur)

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Ekdal (SAM), Colley (SAM), Bereszynski (SAM)

Espulsi: Peluso (SAS)