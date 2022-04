Sampdoria-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SAMPDORIA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Salernitana

Sampdoria-Salernitana Data: 16 aprile 2022

16 aprile 2022 Orario: 14.30

14.30 Canale Tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Tra le sfide valide per la 33ª giornata di Serie A figura Sampdoria-Salernitana: un match molto importante per quanto riguarda la parte bassa della classifica.

La Sampdoria, nonostante l'arrivo in panchina di Marco Giampaolo, non ha avuto la tanto attesa svolta. Dal cambio di guida tecnica sono passate 10 giornate, in cui i blucerchiati hanno conquistato 3 vittorie e rimediato ben 7 sconfitte tra cui quella dell'ultimo turno in trasferta contro il Bologna.

La Salernitana ha avuto un buon periodo all'inizio del 2022, mentre nelle ultime settimane il rendimento è tornato quello del girone d'andata. Nelle ultime 5 giornate, infatti, è arrivato appena 1 punto frutto del pareggio per 2-2 contro il Sassuolo andato in scena il 12 marzo.

La sfida tra Sampdoria e Salernitana non viene giocata in Serie A dalla stagione 1998/99. In quell'annata, i doriani si aggiudicarono il confronto casalingo con i campani per 1-0 grazie al goal decisivo di Ortega.

Proseguendo nella lettura di questo articolo, troverete i canali dove seguire Sampdoria-Salernitana in tv e streaming oltre ad aggiornamenti sulle formazioni.

ORARIO SAMPDORIA-SALERNITANA

Il match verrà giocato sabato 16 aprile 2022, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 14.30.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-SALERNITANA IN TV

DAZN trasmetterà in esclusiva la partita, visibile tramite qualsiasi tipo di televisore. Coloro che possiedono una televisione non di ultima generazione, per vedere la piattaforma devono collegarla ad una console da gioco come Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5 oppure ad un dispositivo come TIMVISION Box, Google Chromecast o Amazon Fire Stick. Per quanto riguarda le smart tv, invece, basterà accedere all'apposita app.

SAMPDORIA-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

Coloro che dispongono di un abbonamento a DAZN potranno godersi Sampdoria-Salernitana anche in streaming. Potranno accedere al sito ufficiale della piattaforma da pc e notebook, oppure scaricare l'app per smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per quanto riguarda la telecronaca di DAZN della sfida, Federico Zanon sarà la prima voce mente Manuel Pasqual dovrà occuparsi del commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Il match verrà seguito anche qui sul nostro portale, che vi proporrà la consueta diretta testuale partendo dalle formazioni ufficiali e arrivando fino al fischio finale dell'arbitro.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-SALERNITANA

Giampaolo dà continuità al suo 4-3-2-1, che diventerebbe un 4-3-1-2 nel caso in cui a Sabiri venisse preferito Quagliarella. Anche Sensi giostrerà sulla trequarti, mentre Caputo sarà il riferimento offensivo. Centrocampo a tre con Candreva, Rincon e Thorsby, mentre in difesa Yoshida duella con Ferrari per giocare al fianco di Colley. Bereszynski e Murru completano il reparto davanti ad Audero.

3-5-2 invece da parte di Nicola, che piazza Gyomber (in vantaggio su Dragusin), Radovanovic e Fazio davanti a Sepe. Obi duella con Ranieri per la corsia di sinistra, in una mediana completata da Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen ed Ederson. Avanti spazio al tandem Bonazzoli-Djuric.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri, Sensi; Caputo.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Obi; Bonazzoli, Djuric.