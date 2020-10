Sampdoria-Salernitana dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Sampdoria sfida la Salernitana nel 3° Turno della Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SAMPDORIA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 27 ottobre 2020

27 ottobre 2020 Orario: 14.00

14.00 Canale : Rai Sport

Rai Sport Streaming: Rai Play, raisport.rai.it

La Sampdoria di Claudio Ranieri sfida in casa la Salernitana di Fabrizio Castori nel Terzo turno eliminatorio della Coppa . I genovesi fanno ora il loro ingresso nel torneo, mentre i campani hanno travolto per 3-0 il Südtirol nel Secondo turno, con reti di Tutino, Cicerelli e Kupisz.

Blucerhiati e granata si sono sfidati in un'altra occasione nella competizione: l'unico precedente risale al 2° turno dell'ezione 1966/67. In quell'occasione la Sampdoria si impose 1-0 sulla Salernitana con goal di Rigato.

I liguri vengono dalla gara di contro l' , i campani tornano in campo dopo la partita con l' nel campionato di Serie B.

La vincente di Sampdoria-Salernitana accederà ai sedicesimi di finale del torneo, che si giocheranno a fine novembre 2020. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-SALERNITANA

Sampdoria-Salernitana si disputerà il pomeriggio di mercoledì 28 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 2ª in fra le due formazioni, è previsto per le ore 14.00.

La gara del Terzo turno preliminare di Coppa Italia, Sampdoria-Salernitana, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro dalla Rai, detentrice dei diritti del torneo, sul canale Rai Sport (numero 57 HD e 58 del digitale terrestre).

La partita Sampdoria-Salernitana sarà visibile anche in diretta in chiaro sulla piattaforma della tv pubblica, Rai Play, e sul sito di Rai Sport.

Ranieri si affiderà al 4-4-1-1 e cambierà diversi uomini rispetto al campionato. In attacco potrebbe vedersi dal 1' La Gumina, con Verre a sostegno sulla trequarti: l'alternativa è Keita Balde. Leris e Damsgaard dovrebbero presidiare le due fasce, Thorsby e Adrien Silva saranno gli interni di centrocampo. Fra i pali Letica rileverà Audero. In difesa coppia centrale composta da Yoshida e Colley, mentre Bereszynski e Regini si candidano a ricoprire il ruolo di terzini.

Probabile rivoluzione anche per Castori, che, vista anche l'ampia rosa a disposizione, potrebbe fare largo ricorso al turnover. In attacco dovrebbero partire dal 1' nel classico 4-4-2 del tecnico marchigiano André Anderson e Giannetti. Sulle fasce spazio a Cicerelli a destra, con la possibile conferma di Kupisz a sinistra. Dziczek sarà il playmaker, affiancato in mezzo da Capecchi. Davanti al portiere, che sarà con ogni probabilità Adamonis, Karo e Veseli agiranno da centrali difensivi, con Mantovani e Baraye possibili terzini titolari.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Letica; Bereszynski, Yoshida, Colley, Regini; Leris, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Verre; La Gumina.

SALERNITANA (4-4-2): Adamonis; Mantovani, Karo, Veseli, Baraye; Cicerelli, Capecchi, Dziczek, Kupisz; A. Anderson, Giannetti.