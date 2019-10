Sampdoria-Roma, Kolarov irritato da Florenzi: "Con chi c***o sta parlando?"

A Genova, Kolarov se l'è presa col ritardatario Florenzi al momento di rientrare in campo. Il capitano si è aggregato ai compagni poco dopo.

Tra un risultato poco soddisfacente e un infortunio, la stagione della sta sembrando un calvario. Ed è dunque piuttosto normale che possa venire alla luce qualche episodio di nervosismo in seno alla squadra. Come quello che domenica ha visto protagonisti Aleksandar Kolarov e Alessandro Florenzi.

I giocatori giallorossi stavano attendendo di scendere in campo per la ripresa della gara contro la , conclusasi sullo 0-0. Di Florenzi, però, nemmeno l'ombra all'interno del tunnel che dà sul campo del Ferraris.

Il capitano della Roma si era infatti fermato a parlare con un personaggio non identificato, tanto da far perdere la pazienza a Kolarov. Il quale, in attesa tutt'altro che paziente per poter rientrare assieme al resto della squadra in campo, non le ha mandate a dire nei confronti del compagno, come ripreso dalle telecamere di 'Sky Sport'.

"Chiamate Florenzi, per favore. Con chi c***o sta parlando?".

Detto, fatto. Alcuni compagni sono andati a chiamare il ritardatario Florenzi, che si è unito alla comitiva - Kolarov compreso - guidandola verso il rientro in campo per giocare il secondo tempo. E tutto è finito lì.

Sul prato verde, come si sa, la Roma non è però riuscita a compiere fino in fondo il proprio dovere: l'ex Claudio Ranieri l'ha stoppata sullo 0-0, conquistando un punto al suo esordio sulla panchina della Sampdoria e rimandando il ritorno dei giallorossi alla vittoria.