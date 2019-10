Sampdoria-Roma, infortunio per Cristante dopo 6': problema all'adduttore

Tegola per la Roma a Marassi: problema all'adduttore per Bryan Cristante, costretto al cambio dopo 6' e rilevato da Pastore.

Ennesimo infortunio in casa . A Marassi contro la , per i giallorossi è subito emergenza a causa del problema muscolare rimediato da Bryan Cristante .

Il centrocampista di Fonseca, dopo un duello di gioco, si ritrova costretto ad alzare bandiera bianca per via - come riporta 'Sky' - di un guaio all'adduttore: al suo posto, dentro Javier Pastore.

Prosegue l'emergenza dovuta a problemi fisici, dunque, per la Roma: ai box, attualmente, figurano già Diawara, Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini, Cengiz Under e Zappacosta.