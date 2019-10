Sampdoria-Roma, Dzeko verso il forfait: Kalinic ha la sua chance

Nikola Kalinic potrebbe avere la prima occasione da titolare in Serie A con la Roma. Dzeko è alle prese con la doppia frattura allo zigomo.

La alla ripresa del campionato se la vedrà contro la di Claudio Ranieri, alla prima partita sulla panchina blucerchiata proprio contro la 'sua' squadra giallorossa. Ci sarà però un problema non di poco conto per Paulo Fonseca (che tra l'altro è squalificato).

Stiamo parlando della probabile assenza di Edin Dzeko che, secondo 'La Gazzetta dello Sport', non riuscirà a recuperare per la sfida tra Roma e Sampdoria. Il bosniaco ha lavorato in palestra e sarà così per quasi tutta la settimana. E le possibilità che possa esserci domenica a Genova sono di fatto nulle.

I medici gli hanno detto di frenare. Di conseguenza niente partita con la Sampdoria e molto probabilmente anche niente Moenchengladbach, il 24 ottobre, per la gara di in programma all’Olimpico.

Toccherà quindi a Nikola Kalinic prendere sulle proprie spalle l'attacco della Roma, dopo aver giocato da titolare solo in Europa League. L'ex attaccante della è in crescita dal punto di vista fisico e contro il si è reso protagonist di quel goal annullato che fece scattare l'ira di Fonseca.

Contro la Sampdoria dovrà essere bravo nella difficile impresa di non far rimpiangere Dzeko. Ma questa è la sua occasione e non può fallirla...

Diego Perotti, intanto, si prepara a tornare tra i convocati della Roma dopo circa 5 mesi di distanza dall'ultima volta. Di certo un suo impiego dal 1' è però praticamente improbabile.