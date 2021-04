Sampdoria-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Roma in casa della Sampdoria per il 34° turno di Serie A. Tutto sulla sfida: dalle formazioni a dove seguirla in diretta tv e streaming.

SAMPDORIA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Roma

Sampdoria-Roma Data: 2 maggio 2021

2 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

(201 del satellite), (202 del satellite), (251 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW

Sampdoria-Roma chiude il programma domenicale della 34ª giornata di Serie A. Allo Stadio Luigi Ferraris si sfidano rispettivamente la nona e la settima del torneo. Da un lato ci sono i blucerchiati che, con Claudio Ranieri al timone, hanno dato vita ad un campionato di livello, sfociato in una situazione di classifica di assoluta tranquillità. La sconfitta di misura rimediata nell'ultima uscita contro il Sassuolo è stata, di fatto, indolore.

Alla sfida di Marassi arriva una Roma dominata da stati d'animo decisamente opposti. Il ko di Cagliari ha fatto da preambolo al clamoroso tonfo in quel di Manchester nella semifinale d'andata di Europa League. Di tempo per rimuginare per la truppa Fonseca non ce n'è. C'è piuttosto da risintonizzarsi alla svelta sull'obiettivo campionato perché l'insidia Sassuolo viaggia a soli tre punti di distanza in quello che si profila come un vero e proprio rush finale per l'accesso in Conference League.

La sfida d'andata giocata allo Stadio Olimpico sorrise alla Roma, capace di inaugurare il proprio 2021 con una vittoria di misura griffata Dzeko.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Sampdoria-Roma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-ROMA

Sampdoria-Roma, positicipo domenicale della 34ª giornata di Serie A, si disputerà allo Stadio Luigi Ferraris. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20.45.

Sarà Sky a trasmettere in diretta esclusiva l'incrocio tra Sampdoria e Roma. I canali sui quali sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Gli abbonati a Sky potranno seguire Sampdoria-Roma anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go, applicazione disponibile su dispositivi acquistando il pacchetto "Sport" per poi selezionare i canali che trasmetteranno l'evento.

Tutti i momenti più importanti di Sampdoria-Roma verranno raccontati anche da Goal attraverso la diretta testuale alla quale potrete accedere accedendo al portale. Trovere tutte le informazioni sulla partita, a partire dagli schieramenti titolari, passano per il racconto dei 90' di gioco, sino alle interviste post gara.

Ranieri con La Gumina in pole per formare la coppia avanzata insieme a Gabbiadini. A centrocampo Thorsby e Ekdal con Candreva e Jankto chiamati a governare le corsie di competenza. In difesa Yoshida e Colley formano il duo a protezione di Audero. Panni da terzino affidati a Bereszynski sulla destra e ad Augello sul versante opposto.

Emergenza continua per Fonseca che nel naufragio di Manchester ha perso Veretout, Pau Lopez e Spinazzola. In porta giocherà Mirante, mentre la difesa a tre dovrebbe vedere in campo dal 1' Mancini, Fazio e Juan Jesus. A centrocampo Villar e Diawara indiziati per prendere in mano le chiavi del reparto, sulle fasce largo alla coppia inedita Reynolds-Bruno Peres. In attacco scalda i motori Borja Mayoral, supportato da Carles Perez e da Lorenzo Pellegrini.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, La Gumina.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Juan Jesus; Reynolds, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.