Sampdoria-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Sampdoria di Ranieri ospita la Roma di Fonseca nell'8ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Claudio Ranieri debutta da ex sulla panchina della affrontando la sua , guidata da Paulo Fonseca, nell'8ª giornata del campionato di . Il tecnico portoghese sarà peraltro squalificato dopo le proteste della gara interna contro il , con sanzione prima di 2 giornate, poi ridotta ad una in seguito al ricorso del club capitolino.

Su Genova incombe il rischio di forti precipitazioni, sancito dall'allerta arancione stabilita dall'Arpal (Agenzia regionale per la protezione ambientale), ma il Comitato operativo comunale del capoluogo libero ha deciso che ci sono le condizioni perché la partita si giochi, salvo improvvisi peggioramenti metereologici nelle ultime ore.

Il momento è molto delicato per i blucerchiati, ultimi in classifica con 3 soli punti conquistati in un cammino con una vittoria e 6 sconfitte. La situazione è culminata con la decisione di comune accordo fra la società e il tecnico Di Francesco di dividersi visti i risultati non soddisfacenti. La scelta sul suo erede è poi ricaduta sull'esperto tecnico romano, che era in attesa di una chiamata per rimettersi in pista. Ranieri ha guidato in carriera la Roma in 73 gare, ottenendo 41 vittorie, 18 pareggi e 14 sconfitte nelle sue 2 esperienze (dal 2009 al 2011 e nel 2019), e sempre con i giallorossi ha iniziato la carriera da calciatore.

Dal canto loro i capitolini sono quinti in classifica con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, e puntano a migliorare la loro classifica dopo il mezzo passo falso interno con il Cagliari. Fra le due squadre sono 61 i confronti giocati in Serie A in casa dei liguri, che fra le mura amiche conducono a livello statistico con 29 vittorie, 22 pareggi e 10 affermazioni giallorosse.

La Roma è peraltro la squadra contro cui la Sampdoria ha vinto più partite nella sua storia in Serie A, ovvero 39 su 122 complessivi, anche se va evidenziato che negli ultimi 7 confronti i successi blucerchiati sono stati soltanto 2, a fronte di 4 della Roma e di un pareggio. I genovesi se perdessero anche con la Lupa eguaglierebbero il record negativo di Reggina (2000/2001) e (2014/2015), diventando la 3ª squadra non neopromossa a perdere 7 delle prime 8 gare di campionato.

Fra i blucerchiati sono 4 i giocatori andati a segno fino a questo momento: Jankto, Quagliarella, Gabbiadini e Bonazzoli, tutti a quota un goal, mentre il bosniaco Edin Dzeko, che è stato regolarmente convocato recuperando a tempo di record da una doppia frattura alla zigomo, è il miglior realizzatore della Lupa con 4 reti segnate. Sarà infine una giornata particolare per Aleksandar Kolarov: il serbo festeggerà infatti contro la Sampdoria la sua 100ª presenza in tutte le competizioni con la maglia giallorossa. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-ROMA

Sampdoria-Roma si disputerà il pomeriggio di domenica 20 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Fabio Maresca della sezione di , è previsto per le ore 15.00. Sarà il 123° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Sampdoria-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà supportato dal commento tecnico di Daniele Adani.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire il match Sampdoria-Roma in diretta attraverso la piattaforma Sky Go. Sarà dunque possibile vedere la partita su pc e notebook semplicemente collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Ranieri potrebbe affidarsi al 4-3-1-2 con il rilancio dell'uruguayano Ramirez sulla trequarti a supporto di un tandem d'attacco composto da Gabbiadini e Quagliarella. A centrocampo la regia sarà affidata ad Ekdal, con Vieira e Jankto che dovrebbero agire da mezzali, visto anche che Linetty è acciaccato e non è al meglio. In difesa, davanti al portiere Audero, i terzini saranno probabilmente Bereszynski e Murru, con Alex Ferrari e Colley a comporre la coppia centrale.

Tanti infortunati e qualche recupero importante per Fonseca, che ritrova in extremis Dzeko - il bosniaco avrà la mascherina protettiva - ma con ogni probabilità punterà dal 1' su Kalinic come terminale offensivo nel 4-2-3-1 giallorosso. Dubbi sulla trequarti, dove potrebbe essere avanzato Florenzi o essere rilanciato Pastore accanto a Zaniolo e Kluivert. Ancora out per infortunio Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini, così come in mediana Diawara. Davanti alla difesa si rivedrà dunque il francese Veretout in coppia con Cristante. In difesa sono sicuri del posto Kolarov a sinistra e i due centrali Mancini e Smalling, mentre sussistono dubbi sulla fascia destra, dove Spinazzola e Santon (o Florenzi, qualora giochi Pastore) si contendono una maglia.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Florenzi; Kalinic