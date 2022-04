Sampdoria-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SAMPDORIA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Roma

Sampdoria-Roma Data: 3 aprile 2022

3 aprile 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Sampdoria di Marco Giampaolo sfida la Roma di José Mourinho nella 31ª giornata di Serie A. I genovesi sono quindicesimi in classifica con 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 17 sconfitte, e cercano un risultato positivo per avvicinare l'obiettivo salvezza, i capitolini si trovano al 6° posto a quota 51, con un cammino di 15 vittorie, 6 pareggi e 9 k.o., e lottano per qualificarsi alle prossime Coppe europee.

Le due squadre si sono affrontate in Serie A 63 volte in casa dei blucerchiati, e questi ultimi conducono nelle statistiche con 30 vittorie, 23 pareggi e 10 affermazioni della Lupa. I liguri, in particolare, sono rimasti imbattuti in 10 delle ultime 12 gare casalinghe nel massimo campionato contro i giallorossi (5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).

La squadra di Mourinho è reduce dal netto 3-0 sulla Lazio nel Derby capitolino, è imbattuta da 9 giornate (5 vittorie e 4 pareggi) e ha collezionato 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4, mentre quella di Giampaolo ha riportato 3 sconfitte e una vittorie nei 4 turni precedenti di campionato.

Francesco Caputo, autore di 9 reti, è il miglior marcatore dei blucerchiati, e se dovesse far centro contro la Roma andrebbe in doppia cifra per la quarta volta consecutiva e con tre squadre diverse. Tammy Abraham è invece il bomber dei giallorossi a quota 15 reti.

Qualora il giovane attaccante britannico trovasse il goal, raggiungerebbe Gerald 'Gerry' Hitchens come miglior marcatore inglese in un singolo campionato di Serie A (16 goal nel 1961/62 con la maglia dell’Inter). In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-ROMA

Sampdoria-Roma si disputerà la sera di domenica 3 aprile 2022 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio del match, che sarà diretto dal signor Gianluca Manganiello di Pinerolo, e sarà il 128° in Serie A fra le due squadre, è in programma alle ore 18.00.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-ROMA IN TV

L'atteso confronto Sampdoria-Roma sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ancora al TIMVISION BOX,

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Sampdoria-Roma su DAZN sarà curata da Edoardo Testoni, con il commento tecnico affidato a Manuel Pasqual.

SAMPDORIA-ROMA IN DIRETTA STREAMING

Tramite DAZN sarà possibile vedere Sampdoria-Roma in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, e sul proprio personal computer o notebook.

Nella prima ipotesi occorrerà effettuare il download della app per sistemi iOS o Android, avviarla e selezionare la partita dal ricco palinsesto, nella seconda basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma e cercare la gara fra quelle in programma.

Dopo il fischio finale, gli utenti potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Con GOAL avrete la possibilità di seguire la sfida Sampdoria-Roma anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sul match, con la descrizione puntuale delle azioni più importanti, dei goal e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-ROMA

Giampaolo potrebbe optare per il 4-3-2-1. In porta si contendono il posto Audero (favorito) e Falcone. In difesa Bereszynski e Murru saranno i due terzini, con Colley e Alex Ferrari centrali. Rincon play, con Candreva e Thorsby interni di centrocampo. Davanti Caputo agirà da centravanti, supportato sulla trequarti da Sensi e Sabiri. Non è da escludere, tuttavia, che al suo posto giochi Quagliarella, andando così a disegnare un 4-3-1-2.

Mourinho si affiderà al 3-4-2-1: davanti l'inglese Abraham sarà il centravanti, supportato sulla trequarti da Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan, con Zaniolo verso la panchina. Cristante e Sergio Oliveira a centrocampo, con Karsdorp sulla fascia destra e il giovane Zalewski sulla corsia mancina. Fra i pali agirà il portoghese Rui Patricio, mentre Mancini, Smalling e Ibañez comporranno la difesa a tre.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.