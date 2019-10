Sampdoria-Roma, cori razzisti contro Vieira: disposto supplemento d'indagine

Il Giudice Sportivo ha disposto un supplemento d'indagine sui cori razzisti contro Vieira durante Sampdoria-Roma. Un turno di squalifica per Kluivert.

Ancora una volta, come già accaduto negli ultimi precedenti dello stesso genere, il Giudice Sportivo ha deciso di non prendere provvedimenti immediati dopo i cori razzisti intonati contro Vieira durante - .

Nel comunicato però il Giudice chiede di compiere ulteriori accertamenti prima di decidere se e quali punizioni infliggere alla Roma per gli insulti verso il centrocampista blucerchiato.

Vieira dopo la partita ha confermato di avere distintamente sentito i cori ma ha preferito non soffermarsi troppo sull'episodio, mentre la Roma ha prontamente chiesto scusa all'avversario per quanto accaduto.

L'unico giocatore squalificato per la nona giornata di è invece Justin Kluivert, espulso proprio durante Sampdoria-Roma per due falli di gioco e che sconterà il turno di stop contro il .

Infine vanno segnalati i due turni di squalifica a Roberto Muzzi, vice allenatore del "per avere, al 39° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale con atteggiamento plateale e irrispettoso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; inoltre, per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, gridato al Direttore di gara un epiteto insultante".

Un turno di squalifica a Favio Liverani "per avere, al 34° del secondo tempo, rivolto al Quarto Ufficiale, urlando, un'espressione irriguardosa, accompagnata da gesto di plateale dissenso". Il tecnico del quindi non sarà in panchina sabato pomeriggio contro la .