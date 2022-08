Sampdoria-Reggina dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Sampdoria ospita la Reggina nei Trentaduesimi di finale di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SAMPDORIA-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Reggina

Sampdoria-Reggina Data: 5 agosto 2022

5 agosto 2022 Orario: 21.15

21.15 Canale tv: Italia 1 (numero 6 del Digitale terrestre)

Italia 1 (numero 6 del Digitale terrestre) Streaming: Mediaset Infinity

La Sampdoria di Marco Giampaolo debutta in gare ufficiali ospitando la Reggina di Pippo Inzaghi nei Trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Se i genovesi hanno conquistato la salvezza nell'ultima Serie A, i calabresi saranno impegnati anche quest'anno in Serie B. La vincente della gara del Ferraris sfiderà poi la vincente di Lecce-Cittadella nei sedicesimi.

È la prima volta che le due squadre si incrociano in una partita di Coppa Italia. Nel computo generale dei 18 precedenti, i blucerchiati conducono con 10 vittorie, 5 pareggi e 3 affermazioni degli amaranto.

Nell'ultima amichevole la squadra di Giampaolo ha pareggiato 1-1 con i turchi del Besiktas, mentre i calabresi di Pippo Inzaghi sono reduci dal triangolare di Salerno, nel quale hanno superato 1-0 i turchi dell'Adana Demirspor e successivamente perso 1-0 con i campani.

La Sampdoria debutterà in Serie A sabato 13 agosto ospitando in casa l'Atalanta, mentre la Reggina affronterà in trasferta la SPAL nella 1ª giornata di Serie B. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-REGGINA

Sampdoria-Reggina si giocherà la sera di venerdì 5 agosto 2022, nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dalla signora Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, la prima arbitra della storia della Serie A maschile, è in programma alle ore 21.15.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-REGGINA IN TV

La gara di Coppa Italia Sampdoria-Reggina sarà trasmessa in diretta televisiva da Mediaset, che ha acquistato i diritti della competizione, e sarà visibile in chiaro su Italia 1 (canale 6 del Digitale terrestre).

SAMPDORIA-REGGINA IN DIRETTA STREAMING

Chi lo preferisse potrà seguire la partita Sampdoria-Reggina anche in diretta streaming in chiaro su Mediaset Infinity. Per vedere il match su dispositivi mobili quali tablet, smartphone, iPhone e iPad occorrerà scaricare l'apposita applicazione, mentre su personal computer e notebook sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Sampdoria-Reggina anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi sul portale avrete la possibilità di gli aggiornamenti minuto per minuto, dal calcio d'inizio al fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-REGGINA

Giampaolo manderà in campo i blucerchiati con un 4-1-4-1. In attacco il vertice alto sarà Ciccio Caputo. Alle sue spalle, a centrocampo, Candreva e Leris agiranno da ali, con Rincon e Sabiri interni. Vieira si muoverà davanti alla difesa, che sarà composta dai due centrali Alex Ferrari e Colley e dagli esterni bassi Bereszynski e Augello, quest'ultimo favorito su Murru. Fra i pali ci sarà Audero.

Pippo Inzaghi risponderà schierando gli amaranto con il 4-3-3. Davanti al portiere Ravaglia, in difesa Loiacono e Gagliolo agiranno da coppia centrale, con Cionek e Giraudo terzini. A centrocampo Crisetig sarà il playmaker, affiancato dalle due mezzali Lombardi e Liotti. In attacco Montalto sarà il centravanti, con l'alternativa di Menéz nei panni di falso nove. Canotto (favorito su Ricci) e Cicerelli (in vantaggio su Agostinelli) agiranno da esterni offensivi.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincon, Sabiri, Leris; Caputo. All. Giampaolo

REGGINA (4-3-3): Ravaglia; Cionek, Loiacono, Gagliolo, Giraudo; Lombardi, Crisetig, Liotti; Canotto, Montalto, Cicerelli. All. F. Inzaghi