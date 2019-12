Sampdoria, Ranieri predica calma: "Non siamo fuori dalle sabbie mobili"

Claudio Ranieri ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Sampdoria sul Genoa: "Sono tre punti doppi, ma dobbiamo crescere".

La torna a vincere dopo le ultime due sconfitte e lo fa nella gara più sentita: Gabbiadini mette la zampata sul derby contro il e regala tre punti preziosissimi ai blucerchiati.

Ai microfoni di 'DAZN', Claudio Ranieri ha analizzato l'andamento dei novanta minuti:

"E' stata una partita molto difficile, giocata con il coltello tra i denti, era difficile trovare lo spazio giusto. L'avevo detto ai miei che bastava rubare una palla, loro si aprivano molto per giocare la palla. Vincere il derby è sempre importante a prescindere dalla classifica, per di più entrambe le squadre lottano per non retrocedere, sono tre punti doppi".

Un assetto tattico che ha stupito molti prima del match, l'allenatore romano spiega le scelte fatte:

"Thiago Motta è giovane ma ha già dato un'impronta ben precisa, con il rombo rischiavamo di correre il doppio. Con questo modulo siamo riusciti a limitare il loro palleggio. Dobbiamo continuare a lavorare e crescere, abbiamo vinto il derby ma non siamo fuori dalle sabbie mobili".

Decisivo il doppio cambio con gli ingressi in campo di Gabbiadini e Caprari al posto di Ramirez e Quagliarella:

"La sostituzione di Fabio come De Rossi e Totti? Quella è stata più coraggiosa. In questo caso loro erano stanchi. Ho fatto i cambi quando ho capito che i ragazzi avevano dato tutto. Noi sapevamo che era inutile correre a perdifiato, ho preferito attaccare sugli esterni. Linetty è stato bravissimo, il difensore non si è accorto del suo arrivo”.

Ranieri non vuole facili entusiasmi e guarda avanti in una lotta salvezza che si prospetta ancora lunga: