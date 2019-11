Sampdoria, Ranieri lancia l'allarme: "Quagliarella ha un problema fisico"

Claudio Ranieri ha portato un paio di punti ed una buona carica di ottimismo alla , da quando siede sulla panchina ligure. Adesso però è arrivato il momento di vincere e contro la la squadra blucerchiata ha una buona chance, visto soprattutto che si tratta di uno scontro diretto.

"Dopo il ho fatto i complimenti perché i miei giocatori hanno combattuto. Stiamo affrontando squadre che sono nel pieno della loro condizione fisica e mentale. Ma noi non dobbiamo mollare di un centimetro. Ora le cose a noi non riescono, ma abbiamo due possibilità: mollare o lottare".

Claudio Ranieri ha iniziato così la conferenza stampa pre-gara, salvo poi lanciare l'allarme sulle condizioni di Fabio Quagliarella, a rischio forfait.

“Quagliarella lo vedo molto sereno, anche se non gli riescono le cose. Vi sembrerà strano, ma da quando sono qui lo vedo rinfrancato. Ha un piccolo problema fisico all'adduttore, si tratta di un affaticamento, vedremo. Farò le mie valutazioni. Ci sarà spazio per tutti, per chiunque abbia volta di dare il massimo per questa squadra. Io non escludo nessuno”.