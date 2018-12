Sampdoria, Quagliarella a segno da 7 partite: Mancini pensa di convocarlo

Fabio Quagliarella contro l'Empoli ha realizzato l'ottavo goal nelle ultime sette presenze e ora si candida per la maglia azzurra.

La nuova vita di Fabio Quagliarella inizia a 35 anni. L'attaccante di Castellamare di Stabia infatti sta vivendo una seconda giovinezza trascinando la Sampdoria a ridosso della zona Champions League.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Quello realizzato sabato a Empoli è stato l'ottavo goal di Quagliarella nelle ultime sette presenze in campionato (Milan, Torino, Genoa, Bologna, Lazio, Parma ed Empoli) mentre con la Roma era rimasto in panchina.

Un bottino incredibile (l'ultimo italiano a riuscirci era stato Antonio Di Natale nel maggio 2010) che inoltre permette a Quagliarella di superare il record della Sampdoria fissato da Barison nel lontano 1963/64.

Fabio Quagliarella, attualmente terzo nella classifica cannonieri insieme a Immobile e dietro Piatek e Cristiano Ronaldo, è il giocatore che ha preso parte attiva a più reti nelle ultime 8 giornate di Serie A con altrettanti goal e un assist.

Tutti numeri che candidano ufficialmente Quagliarella per un posto in Nazionale dove Mancini, ieri peraltro presente in tribuna a Empoli, deve fare i conti con le difficoltà realizzative di Immobile e Belotti.

Ecco perchè, in vista delle prossime convocazioni, una chiamata di Quagliarella non è affatto da escludere. La chiusura del cerchio perfetta per la seconda vita di un bomber senza tempo.