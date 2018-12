Sampdoria-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Sampdoria ospita il Parma nella 16ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Sampdoria di Marco Giampaolo ospita il Parma di Roberto D'Aversa nella 16ª giornata di Serie A . I blucerchiati sono undicesimi in classifica con 20 punti e un ruolino di marcia con 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, i gialloblù occupano il 7° posto a quota 21 assieme ad Atalanta, Roma e Sassuolo e hanno ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.

Fra i liguri l'esperto attaccante Fabio Quagliarella è il miglior marcatore con 8 goal in 14 presenze, fra i Ducali l'ivoriano Gervinho è il giocatore più prolifico con 5 reti in 10 presenze. La Sampdoria è reduce da 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 giornate, il Parma ha riportato una vittoria, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 3 partite disputate.

QUANDO SI GIOCA SAMPDORIA-PARMA

Sampdoria-Parma si giocherà domenica 16 dicembre 2018 alle ore 15.00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Sarà il 39° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-PARMA IN TV E STREAMING

La partita Sampdoria-Parma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi . L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-PARMA

Giampaolo non potrà contare su Bereszynski, squalificato e anche alle prese con una lesione muscolare, ma ritrova Barreto tornato in gruppo e convocato. Spazio a Sala sulla destra al posto del polacco, mentre a centrocampo la regia sarà affidata allo svedese Ekdal. Davanti l'uruguayano Ramirez si muoverà sulla trequarti alle spalle della coppia formata da Quagliarella e Caprari, favorito su Defrel.

D'Aversa ha perso per tutto il resto della stagione il centrocampista Grassi a causa della rottura del crociato, e avrà out per infortunio anche Dimarco, Gervinho e Sierralta, oltre a Calaiò, squalificato fino a gennaio per illecito sportivo. In difesa recuperato Bruno Alves, che sarà titolare. Probabile conferma a centrocampo per Luca Rigoni, così come per Di Gaudio sulla sinistra del tridente offensivo, mentre è vivo il ballottaggio tra Biabiany e Siligardi.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, LInetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; L. Rigoni, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Inglese, Di Gaudio.