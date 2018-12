Sampdoria-Parma, le formazioni ufficiali: conferma per Caprari

Sampdoria-Parma è scontro diretto per l'Europa. Ecco le formazioni ufficiali del match del Ferraris: c'è Caprari dal 1'.

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Parma:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Rigoni, Scozzarella, Barillà; Biabiany, Inglese, Siligardi.

La Samporia effettua due cambi rispetto all'undici che ha pareggiato all'Olimpico contro la Lazio, entrambi in difesa: fuori Bereszynski (squalificato) e Colley, dentro Sala e Tonelli. Confermato Caprari in avanti a fare coppia con Quagliarella, panchina per l'eroe Saponara che si siede in panchina: titolare ancora Ramirez.

Il Parma opta per il classico 4-3-3, con Scozzarella ancora preferito a Stulac in mezzo al campo. Nessun cambio tra difesa e centrocampo, uno solo in attacco: con Biabiany e Inglese c'è Luca Siligard. Neanche in panchina Gervinho.