Sampdoria-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sampdoria e Parma si affrontano nell'ultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SAMPDORIA-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Parma

Sampdoria-Parma Data: 22 maggio 2021

22 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , DAZN 1

DAZN , DAZN 1 Streaming: DAZN

Parma si affrontano nell'ultima giornata di Serie A , con ormai nulla da chiedere a questo campionato e a questa classifica : la squadra di Claudio Ranieri è ormai sicura del nono posto, mentre quella di Roberto D'Aversa è ormai retrocessa in Serie B.

Nella sfida d'andata giocata a gennaio, la Sampdoria si impose per due a zero ai danni del Parma, con le reti di Yoshida e Keita Balde.

La Sampdoria arriva dalla vittoria contro l'Udinese, guadagnata grazie al goal dell'infinito Quagliarella. Il Parma invece ha rimediato l'ennesima sconfitta, stavolta contro il Sassuolo per 3-1.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Sampdoria-Parma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO SAMPDORIA-PARMA

La partita tra Sampdoria e Parma si giocherà come anticipo del sabato sera, con il calcio d'inizio fissato alle ore 20.45. Si giocherà allo stadio Ferraris di Genova, a porte chiuse.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-PARMA IN TV

Sarà DAZN a trasmettere in diretta streaming la sfida tra Sampdoria e Parma. La gara sarà visibile per i suoi clienti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure a dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La partita sarà inoltre disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno vederla in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q.

Grazie a DAZN gli utenti potranno guardare in diretta streaming Sampdoria-Parma anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi di scaricare la app per sistemi Android e iOS, di avviarla e selezionare la gara dal palinsesto, nel secondo, invece, sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del match gli highlights e l'evento integrale saranno disponibili per la visione on demand.

Come di consueto, con Goal, avrete l'opportunità di seguire Sampdoria-Parma anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi prima del match, avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, mentre successivamente sarete aggiornati in tempo reale sull'andamento del match.

Infortunati Adrien Silva e Gaston Ramirez, squalificato Thorsby, Claudio Ranieri dovrà rimodellare soprattutto il suo centrocampo, con Jankto spostato in mezzo e Damsgaard a ricoprire il ruolo di esterno sinistro. In attacco possibile la coppia formata da Gabbiadini e Quagliarella.

Parma ancora con una lughissima serie di infortunati. D'Aversa proverà ancora il 3-5-2, con la coppia offensiva formata da Brunetta e Cornelius. Lunghe la fasce Laurini da una parte e Busi dall'altra. A Brugman le sorti della regia, mentre in difesa si rivede Dierckx,

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Jankto, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella.

PARMA (3-5-2): Sepe; Dierckx, Bruno Alves, Valenti; Laurini, Hernani, Brugman, Sohm, Busi; Brunetta, Cornelius.