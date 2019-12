Sampdoria-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Sampdoria sfida il Parma nella 15ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Claudio Ranieri sfida in casa il di Roberto D'Aversa nella 15ª giornata di . I liguri sono quartultimi in classifica con 12 punti conquistati, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, i ducali si trovano all'8° posto con il a quota 18, con un cammino di 5 successi, 3 pareggi e 6 k.o.

Le due squadre si sono affrontate 20 volte in casa dei genovesi in Serie A e il bilancio sorride ai blucerchiati con 11 successi, 5 pareggi e 4 affermazioni dei gialloblù. L'ultima vittoria del Parma a Genova è datata 20 marzo 2011, quando la squadra di Pasquale Marino superò 1-0 i liguri, guidati da Alberto Cavasin, con rete decisiva di Zaccardo.

Il Parma è la seconda squadra in Serie A per percentuale di goal segnati su azione dietro il (90% delle reti realizzate), mentre la Sampdoria è l'unica formazione della Serie A a non aver subito rigori a sfavore. Il grande ex della partita è il tecnico blucerchiato Ranieri, che è stato allenatore dei gialloblù dal mese di febbraio al maggio 2007, collezionando 16 panchine in campionato, con un bilancio di 7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte con una media punti di 1,69.

L'attaccante ivoriano del Parma, Gervinho, è il giocatore fra quelli in attività che ha segnato più goal dall'interno dell'area, tutti i 31 finora realizzati, incluso il suo primo assoluto contro la Sampdoria al Ferraris, quando giocava con la , nel 2013.

Sotto la gestione del tecnico romano i blucerchiati hanno collezionato 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nel rocambolesco match contro il nelle ultime 4 giornate, mentre il Parma è reduce da 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta casalinga con il nelle ultime 4 gare disputate nel torneo. In Coppa la Sampdoria è stata eliminata dal Cagliari, perdendo 2-1 alla Sardegna Arena, mentre gli emiliani hanno superato 2-1 il e si sono qualificati agli ottavi.

Fabio Quagliarella, Gastón Ramirez e Manolo Gabbiadini sono i giocatori più prolifici della squadra blucerchiata con 3 reti segnate ciascuno, il danese Andrea Cornelius con 5 goal è invece l'attuale bomber dei gialloblù. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-PARMA

Sampdoria-Parma si disputerà il pomeriggio di domenica 8 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita, che sarà diretta dal signor Rosario Abisso di , inizierà alle ore 18.00. Sarà il 41° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Sampdoria-Parma sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Dario Massara, che sarà supportato da Luca Pellegrini al commento tecnico.

Gli abbonati Sky attraverso Sky Go potranno seguire Sampdoria-Parma anche in diretta sui loro pc e notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo basterà scaricare l'apposita applicazione.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Dopo il 4-3-2-1 sperimentato in , Ranieri dovrebbe far ritorno al classico 4-4-2. L'attacco sarà guidato da Fabio Quagliarella, fresco di rinnovo contrattuale, che sarà affiancato da Gabbiadini, favorito su Caprari, che partirà dalla panchina. A centrocampo a sinistra agirà Ramirez, con licenza di accentrarsi dietro le due punte come fatto contro il Cagliari, e a destra Jankto. In mezzo, out Bertolacci e Barreto, da interni agiranno nuovamente Ekdal e uno fra Vieira e Linetty. Fra i pali il solito Audero, in difesa, visto il doppio forfait di Bereszynski e Depaoli, Thorsby nella nuova posizione di terzino destro, con Murru a sinistra e al centro la coppia composta da Alex Ferrari e Colley.

D'Aversa punterà sul consueto 4-3-3 ma dovrà fare di necessità virtù in attacco, viste le assenze di Karamoh e Inglese e le condizioni ancora non ottimali di Cornelius, che partirà dalla panchina. Così nel tridente offensivo spazio a Kucka nel ruolo di falso nove, con Kulusevski a destra e il recuperato Gervinho sulla fascia mancina. In mediana triplo ballottaggio per il ruolo di regista fra Brugman, Grassi e Scozzarella, con il primo in vantaggio. Hernani e Barillà dovrebbero completare il reparto ed agire da mezzali. In difesa, davanti al portiere Sepe, Darmian e Gagliolo saranno i due terzini, mentre Iacoponi affiancherà Bruno Alves al centro.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, A. Ferrari, Colley, Murru; Ramirez, Ekdal, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Kucka, Gervinho.